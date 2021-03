Otrdien Latvijā atklāti 919 jauni Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 16 ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Gulbenes novadā reģistrēti 28 jauni gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 3.martu reģistrēti 238 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 3.martu ir 1204, kas novadu pēc šī rādītāja ierindo 4.vietā Latvijā.

Starp mirušajiem Latvijā viens cilvēks bijis vecumā no 30 līdz 39 gadiem, divi - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, deviņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Otrdien Latvijā veikti 14 339 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pieaudzis no 4,5% līdz 6,4%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 88 022, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1654 jeb 1,88% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir 491,6 gadījumi. Februāra izskaņā pirmo reizi kopš pagājušā gada decembra vidus tas Latvijā bija zemāks par 500. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 9379 personām.

Pagājušajā nedēļā būtiski palielinājies mājsaimniecībās Covid-19 inficēto skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologa Jurija Perevoščikova demonstrētie materiāli Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā.

Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu par apzinātajiem Covid-19 gadījumiem un salīdzinot ar gada iepriekšējām divām nedēļām, inficēto skaits būtiski palielinājās mājsaimniecībās, bet samazinājās sociālo aprūpes centros, darba vietās, ārstniecības iestādēs.

Pagājušajā nedēļā mājsaimniecībās bija inficējušies 57,2%, darbā - 16,4%, sociālās aprūpes iestādēs - 6%, ārstniecības iestādēs - 6,3%, izglītības iestādēs - 6,3%, privātos pasākumos - 2,1%. Vēl 0,1% bija inficējušies patversmēs, bet 3,6% citviet.

Viņš norādīja, ka inficēšanos mājsaimniecībās ietekmē arī jaunais vīrusa paveids, jo iepriekš saslimstība ar to ģimenēs bija zemāka. Viņš vērsa uzmanību, ka jaunā vīrusa paveida inficēšanās perēkļi ir arī darba vietā pirmskolas izglītības iestādēs, kuros tika konstatēti divi šādi gadījumi. Tāpat tas noticis trijos uzņēmumos un vienu reizi sociālās aprūpes iestādē. "Tas nozīmē, ka vīruss izplatās gan no darba vietas uz mājsaimniecību, gan otrādi," sacīja Perevoščikovs.

Viņš norādīja, ka jaunais vīrusa celms pašlaik tiek pārsvarā fiksēts pieaugušiem cilvēkiem, bet vismaz vienā gadījumā šis jaunais vīrusa paveids tika konstatēts arī bērnam.

"Pirms nedēļas mēs analizējām vienu uzliesmojumu, kas bija tieši pirmskolas iestādē Varakļānos, kur no 15 saslimušajiem astoņi bija pieaugušie iestādes darbinieki, bet septiņi inficētie bija bērni, proti šī proporcija starp paaugušajiem un bērniem izlīdzinās," uzsvēra Perevoščikovs.

"Interesanti, ka saslimstības samazinājums trīs nedēļu laikā izteikti noticis cilvēkiem, kuri ir vecāki par 40 gadiem, bet starp cilvēkiem, kuri jaunāki par 40 gadiem, īpaša samazinājuma nav," norādīja SPKC pārstāvis.