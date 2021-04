Otrdien Latvijā atklāti 967 jauni Covid-19 gadījumi, Gulbenes novadā - 10 gadījumi

Otrdien Latvijā atklāti kopumā 967 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par astoņu sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija. Iepriekš lielāks saslimušo skaits tika fiksēts pirms diviem mēnešiem, 24.februārī, kad Latvijā konstatēja 983 Covid-19 slimniekus.

Gulbenes novadā otrdien reģistrēti 10 jauni Covid-19 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 28.aprīli reģistrēti 94 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 28.aprīli ir 475.

Latvijas divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis no 407,7 līdz 419,9 gadījumiem. Pēdējā laikā zemākais šis rādītājs bija 7.aprīlī - 330,6, pēc tam rādītājs pieauga, bet aptuveni pēdējo nedēļu tas stagnēja līmenī nedaudz virs 400. Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 117 099 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 8011 Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem Covid-19 slimniekiem divi bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2118 cilvēki, kas bija saslimuši ar Covid-19.

Diennakts laikā Latvijā veikti 18 698 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 5,2%.

Pagājušajā diennaktī Latvijā stacionēti 68 Covid-19 pacienti, bet kopējais slimnīcās esošo ar koronavīrusu sirgstošo cilvēku skaits ir sarucis no 723 līdz 693, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati. No slimnīcām pagājušajā diennaktī izrakstīti 86 Covid-19 pacienti.

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem patlaban 613 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 80 - ar smagu slimības gaitu. Līdz ar to patlaban slimnīcās ar smagu slimības gaitu ir 11,5% stacionēto Covid-19 slimnieku.

Līdz šim kopumā no Latvijas ārstniecības iestādēm izrakstīti 11 646 Covid-19 pacienti.