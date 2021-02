Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāts 1231 jauns saslimšanas ar Covid-19 gadījums un saņemta informācija par 31 ar koronavīrusu sasirguša cilvēka nāvi. Šie ir vieni no augstākajiem Covid-19 izplatības rādītājiem, kādi Latvijā fiksēti diennakts laikā. Gulbenes novadā trešdien reģistrēti 14 jauni Covid-19 gadījumi.



Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija, Latvijā starp mirušajiem četri cilvēki bijuši vecumā no 50 līdz 60 gadiem, septiņi - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, astoņi - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, bet 12 - vecumā no 80 līdz 95 gadiem.

Otrdien Latvijā veikti 12 317 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī pieaudzis no 6% līdz 10%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 68 658, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1250, kas ir 1,82% no visiem inficētajiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 10 850 personas. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 568,76 gadījumi.

Nedaudz pozitīvākas ziņas saņemtas no slimnīcām, kur vairāk Covid-19 pacientu ticis izrakstīts nekā ievests.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā stacionēti 102 Covid-19 pacienti, tostarp septiņi pārvesti, bet izrakstīti 120 pacienti, līdz ar to slimnīcās esošo Covid-19 pacientu kopskaits sarucis līdz 1027, kas ir par 43 pacientiem mazāk nekā diennakti iepriekš, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

No visiem stacionāros esošajiem pacientiem 925 Covid-19 slimnieki ir ar vidēji smagu slimības gaitu, kas ir par 41 sasirgušo mazāk nekā dienu iepriekš. Smagā stāvoklī esošo Covid-19 pacientu skaits ir samazinājies par diviem - līdz 102 pacientiem.

Kopš Covid-19 parādīšanās Latvijā kopumā 6422 sasirgušie pametuši stacionārus.