Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāts līdz šim lielākais Covid-19 gadījumu skaits - 1023 sasirgušie, bet 25 Covid-19 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati. Gulbenes novadā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 17 inficēšanās gadījumi, bet divās pēdējās nedēļās uz 15.decembri reģistrēti 43 gadījumi.

No pagājušajā diennaktī Latvijā mirušajiem viens bija vecumā no 50 līdz 55 gadiem, seši - no 65 līdz 75 gadiem, desmit - no 75 līdz 85 gadiem, septiņi - vecumā no 85 līdz 95 gadiem, bet vēl viens - vecumā no 95 līdz 100 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 382 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19. Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 9887 Covid-19 testi, no tiem pozitīvi bijuši 10,3 %. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4 % robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Kopumā līdz šim Latvijā ar Covid-19 saslimuši 27 495 cilvēki, veikti 750 834 Covid-19 testi.