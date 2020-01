Ozolkalnā – liels ugunsgrēks, cietis cilvēks

27.janvārī, pusdienlaikā iedzīvotāji “Dzirkstelei” ziņoja, ka Ozolkalnā deg metālapstrādes cehs.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prevencijas un sabiedrības informēšanas vecākā speciāliste Sandra Vējiņa “Dzirksteli” informē, ka dienests 27.janvārī pulksten 13.24 saņēma izsaukumu uz Beļavas pagastu, kur, pēc sākotnējās informācijas, deg metālapstrādes cehs. “Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka angāra tipa ēka deg pilnā - 600 kvadrātmetru - platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. No ēkas tika iznesti 28 gāzes baloni. Notikuma vietā strādāja 14 ugunsdzēsēji glābēji no Gulbenes, Alūksnes un Balviem. Pulksten 14.48 paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts, bet dzēšanas darbi notikuma vietā turpinājās,” stāsta S.Vējiņa.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Sniedze Bračka “Dzirksteli” informē, ka cietušais ir 41 gadu vecs vīrietis, kurš vidēji smagā stāvoklī nogādāts Alūksnes slimnīcā. Viņš guvis plaukstu un roku apdegumus. S.Vējiņa “Dzirkstelei” saka, ka cietušais nav ugunsdzēsējs glābējs. Kad “Dzirkstele” ieradās notikuma vietā, tas bija pirms pulksten 15.00, ugunsgrēks bija lokalizēts. Piedūmojums bija minimāls, atklātas liesmas vairs nebija. Kopā ar ugunsdzēsējiem teritorijā darbojās arī mediķi un policists. Notikumu vēroja ziņkārīgie, kuri tur bija ieradušies no tuvējās apkārtnes. Aculiecinieki stāstīja, ka sākotnēji liesmas bijušas ļoti spēcīgas un melns dūmu mākonis stiepies vairāku desmitu metru augstumā.