Ozolkalnā renovē dzīvojamo māju

Braucot pa Gulbenes-Smiltenes šoseju, Beļavas pagasta Ozolkalnā (Kļavkalnu ielā 16) ceļa malā ir redzama skaisti atjaunota 24 dzīvokļu māja.

“Ozolkalnā tikai viena tāda trīsstāvu daudzdzīvokļu māja ir. Pašvaldībai tajā pieder četri dzīvokļi, pārējie ir privatizēti,” “Dzirkstelei” saka Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rakstiņš.

Gaidāmā ziema būšot pirmais pārbaudījums iedzīvotājiem pēc remonta. “Redzēs, kāds būs efekts. To ziema parādīs. Vizuāli, protams, māja ir skaista. Var teikt – kā no jauna uzbūvēta. No ārpuses daudz kas tur ir izdarīts,” saka A.Rakstiņš. Viņš piebilst, ka minētajā ēkā iedzīvotāji paši saimnieko, paši veic mājas apkuri. “Tādā ziņā viņi ir malači, jo uzņemas to nastu,” uzslavē A.Rakstiņš.

Saskaņā ar publiski pieejamajiem būvniecības informācijas sistēmas datiem Beļavas pagasta Ozolkalnā, Kļavkalnu ielā 16, veikta vienkāršota fasādes atjaunošana. Nosacījumi darbu uzsākšanai ir izpildīti pagājušā gada nogalē. Gulbenes novada domes 30.janvāra sēdes materiāli satur informāciju, ka minētajā ēkā projekts paredzēja fasādes siltināšanu, ēkas aizsargapmales izveidi un cokola siltināšanu, jumta seguma atjaunošanu, ēkas pagraba pārseguma siltināšanu, tehnisko bēniņu stāva siltināšanu, lodžiju atjaunošanu, logu nomaiņu un logu ailu aizpildīšanu dzīvokļos, koplietošanas telpu renovāciju un siltumapgādes sistēmas cauruļvadu siltināšanu.

2019.gada 21.novembrī ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” noslēgts aizdevuma un granta līgums. Saskaņā ar šā līguma nosacījumiem no šā gada 1.janvāra līdz 31.jūlijam tika iekasēts aizdevuma procentu maksājums 0,33 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī. Ar 1.augustu tika iekasēts aizdevuma summas un procentu maksājums 1,00 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemto lēmumu un minētā līguma nosacījumiem. Ievērojot šos nosacījumus, vietējie deputāti lēma, ka pašvaldības četros dzīvokļos ar 1.augustu dzīvojamo telpu īres maksa ir 1,45 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī. Tā turpināsies līdz kredīta atmaksas dienai.