Ozolkalnā renovē dzīvojamo māju (papildināts)

Braucot pa Gulbenes-Smiltenes šoseju, Beļavas pagasta Ozolkalnā (Kļavkalnu ielā 16) ceļa malā ir redzama skaisti atjaunota 24 dzīvokļu māja.

“Ozolkalnā tikai viena tāda trīsstāvu daudzdzīvokļu māja ir. Pašvaldībai tajā pieder četri dzīvokļi, pārējie ir privatizēti,” “Dzirkstelei” saka Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rakstiņš.

Gaidāmā ziema būšot pirmais pārbaudījums iedzīvotājiem pēc remonta. “Redzēs, kāds būs efekts. To ziema parādīs. Vizuāli, protams, māja ir skaista. Var teikt – kā no jauna uzbūvēta. No ārpuses daudz kas tur ir izdarīts,” saka A.Rakstiņš. Viņš piebilst, ka minētajā ēkā iedzīvotāji paši saimnieko, paši veic mājas apkuri. “Tādā ziņā viņi ir malači, jo uzņemas to nastu,” uzslavē A.Rakstiņš.

Saskaņā ar publiski pieejamajiem būvniecības informācijas sistēmas datiem Beļavas pagasta Ozolkalnā, Kļavkalnu ielā 16, veikta vienkāršota fasādes atjaunošana. Nosacījumi darbu uzsākšanai ir izpildīti pagājušā gada nogalē. Gulbenes novada domes 30.janvāra sēdes materiāli satur informāciju, ka minētajā ēkā projekts paredzēja fasādes siltināšanu, ēkas aizsargapmales izveidi un cokola siltināšanu, jumta seguma atjaunošanu, ēkas pagraba pārseguma siltināšanu, tehnisko bēniņu stāva siltināšanu, lodžiju atjaunošanu, logu nomaiņu un logu ailu aizpildīšanu dzīvokļos, koplietošanas telpu renovāciju un siltumapgādes sistēmas cauruļvadu siltināšanu.

2019.gada 21.novembrī ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” noslēgts aizdevuma un granta līgums. Saskaņā ar šā līguma nosacījumiem no šā gada 1.janvāra līdz 31.jūlijam tika iekasēts aizdevuma procentu maksājums 0,33 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī. Ar 1.augustu tika iekasēts aizdevuma summas un procentu maksājums 1,00 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemto lēmumu un minētā līguma nosacījumiem. Ievērojot šos nosacījumus, vietējie deputāti lēma, ka pašvaldības četros dzīvokļos ar 1.augustu dzīvojamo telpu īres maksa ir 1,45 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī. Tā turpināsies līdz kredīta atmaksas dienai.





Paula Leite-Berģe, biedrības "Kļavkalni-16” mājas pārvaldnieka pilnvarotā persona:

" Sadarbojoties un izglītojot iedzīvotājus, var izdarīt ļoti daudz. Ozolkalna daudzdzīvokļu māju Kļavkalnu ielā 16 tiku uzaicināta sākt pārvaldīt situācijā, kad māja palika bez pārvaldnieka, bija ar parādiem, bez uzkrājuma un bija ar daudz sāpīgām problēmām. Regulāri tecēja jumts, mitrums iekļuva caur sienām dzīvokļos, pelējums, ziemā krasas temperatūras atšķirības dzīvokļos (+13... +18... +22 grādi) un atšķirīgs komforta līmenis. Nebija risinājuma, kā sakrāt un kā sakārtot. Mēs nācām kopā daudz, regulāri, diskutējām par dažādiem jautājumiem. Sapulces bija garas un arī neiztika bez viedokļu atšķirībām. Mans uzdevums kā mājas pārvaldnieka pārstāvim ir sadzirdēt īpašnieku un iedzīvotāju vajadzības, uzklausot problēmas, meklēt kopā risinājumus. Kopā rēķinām, kopā plānojam.Ar iedzīvotāju regulāru izglītošanu, “Altum” atbalsta programmu un darboties gribošu biedrības valdi viss ir iespējams! Rezultāts ir redzams, komforts ir uzlabojies, par ietaupījumu visprecīzāk pateiks paši mājas iedzīvotāji. Uzdodiet viņiem jautājumu, vai viņi grib dzīvot, kā iepriekš vai kā tagad! Izmaksām sekojam līdzi, un tuvākajos gados pie pozitīvas maksāšanas ir arī paredzēts samazināt apsaimniekošanas maksu. Mums ir tiesības lemt par savu apsaimniekošanas maksas daļas samazināšanu - 0,45 eiro par kvadrātmetru. Par kredīta daļu - 1 eiro par kvadrātmetru - ir noslēgts līgums, tas būs jāmaksā, jo ir veikti ieguldījumi mājā. Pateicos iedzīvotājiem par uzticēšanos, jo Ozolkalna mājā ir uzlabojies komforts, maksāšanas disciplīna un iedzīvotāju kļuvuši saliedētāki! Pārējo lai vērtē dzīvokļu īpašnieki paši. Daudzdzīvokļu mājas Gulbenes pilsētā un novadā ir diezgan sliktā tehniskā stāvoklī, ilgstoši nav veikti vajadzīgie kapitālie ieguldījumi. Uzskatu, ka daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji jebkurā gadījumā samaksā gan par neizdarīto, gan par izdarīto. Es izvēlos darīt, lai iedzīvotājiem uzlabotos komforta līmenis, un bieži vien ir maldīgs priekšstats, ka tas ir dārgāk. Bieži nākas arī palīdzēt iedzīvotājiem saskaitīt izdevumus, lai izprastu, cik izmaksā dzīvot konkrētajā daudzdzīvokļu mājā. Vēl nākas palīdzēt risināt arī sociāla rakstura un sadzīviskus jautājumus."