Tīmeklī, sekojot saitei "ej.uz/vakc-karte", ir pieejama karte, kurā iespējams atrast ģimenes ārstu prakses, kurās vakcinēs pret Covid-19. Kartē lasāms, ka Gulbenes novadā gandrīz visās ģimenes ārstu prakses nodrošinās vakcināciju: Daces Jansones, Maritas Luikas, Ievas Grīnšteines, Intas Krēsliņas, Intas Luguzes, Egila Luguža, Sandras Miķelsones, Baibas Mezītes, Jaungulbenes doktorāts Līgas Vebruāles ārsta praksē, SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, Daces Mūrnieces ārsta praksē.

Tirzas pagasta ģimenes ārste Dace Mūrniece cer, ka seniorus varētu sākt vakcinēt šonedēļ. Viņa “Dzirkstelei” skaidro, ka pacientam būs jāierodas praksē noteiktajā laikā, ar viņu runās vai nu ārsta palīgs, vai ārsts. Dienā, kad notiks vakcinācija pret Covid-19, nepieņems pacientus, jo “tas ir diezgan sarežģīts process”.

“Būsim godīgi – man ir tāds izteiciens, ka ģimenes ārstus uzmeta uz buļļa ragiem. Cita risinājuma nebija, un tad ģimenes ārsti to tagad darīs. Mums bija solīts, ka vakcinācija būs no marta beigām, kad būs mazāk akūto pacientu. Principā vajadzētu plānošanu no Vakcinācijas projekta biroja puses, mēs jau tiksim galā ar saviem pienākumiem. Tas bija negaidīts lēmums, jo bija teikts, ka pie ģimenes ārstiem vakcinācija sākies tad, kad būs savakcinēts sociālās aprūpes centros. Tā kā sociālās aprūpes centros vakcinācija iet lēni, bet cipari ir vajadzīgi, tad ātri nedomājot pieslēdza ģimenes ārstus. Man bija ieplānots, ka būs laiks piedalīties pētījumā par Covid-19 slēptajām formām Latvijā, un mums ir arī savi darbi saplānoti, bet nu – jā, mēs varam visu,” saka D.Mūrniece.



Viņas praksē pietiekami daudz pacientu jau ir pieteikušies vakcinēties. Pacientiem ir interese, bet, kā norāda daktere, telpu ir tik, cik ir. “Pacients pēc potes jānovēro 20 minūtes. Man dienā ir jāsavakcinē 10 pacienti – tik, cik ir flakoniņā devu. Es varētu vakcinēt arī 50 cilvēkus, ja man būtu papildu telpas. Ja saka, ka viss ir lēnu, bet grib ātrākus tempus, būtu jāiesaistās tieši pašvaldībai, koordinējot, kur varētu būt šādas telpas,” saka D.Mūrniece.

“Dzirkstele” sazinājās ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Andi Caunīti, kurš skaidro – ja vajadzētu, pašvaldība arī palīdzētu rast telpas, bet “neredzu, kur tās vakcīnas”. “Protams, ir jābūt gataviem, bet vakcīnu nav. Otra lieta – telpas jau piemeklētu, bet, ja ārsts vēlas pieķerties tikai vakcinācijai masveidā, tad nespēs veikt pārējos darbus. Bet, ja ģimenes ārsts vakcināciju vēlas veikt intensīvi, atradīsim telpas. Tā nebūs problēma,” saka A.Caunītis.

Arī ģimenes ārste Marita Luika nevar pateikt konkrētu dienu, kad sāks vakcinēt. “Mēs uzrakstījām vakcīnu pieprasījumu. Kad atvedīs vakcīnas, tad arī sāksim vakcinēt. Jau ir apzvanīti cilvēki, tad arī viņus vienu dienu nedēļā vakcinēsim. Pirmie ir tie, kam 70 un vairāk gadi. Paši cilvēki par vakcināciju maz interesējas. Ja mēs laikus nesāktu piedāvāt, tad, man šķiet, vispār būtu klusums. Ir, protams, arī tādi, kas paši interesējušies, bet ļoti maz. Dienā, kad vakcinēsim, iespējams, stundu vai divas notiks arī citu pacientu pieņemšana, bet to mēs vēl plānosim. Ja mums desmit cilvēki dienā ir jāsavakcinē, jo ir desmit devas flakonā, tad tas prasa vairākas stundas. Mums telpu pietiek, lai mēs pacientu vienā telpā apskatītu, otrā telpā mēs viņu vakcinēsim, un katram būs savs laiks, kad jāierodas,” stāsta M.Luika.



Sazinoties ar ģimenes ārsti Līgu Vebruāli Jaungulbenes doktorātā, “Dzirkstele” uzzināja to pašu, ko pie citiem ģimenes ārstiem, proti, nav zināms, kurā dienā varēs sākt vakcinēt, jo vakcīnu vēl nav. “Esam pieprasījuši vakcīnas, un cilvēki ir apzināti. Gaidām vakcīnas,” saka L.Vebruāle.