Par gandrīz 6 miljoniem papildināts Gulbenes novada pašvaldības investīciju plāns

Gulbenes novada pašvaldība maijā ir papildinājusi investīciju plānu laika periodam no 2021. līdz 2023.gadam ar idejām kopsummā par 5 849 366,12 eiro – liecina publiski pieejamā informācija.

Izmaksu ziņā visapjomīgākais projekts ir bijušās Bērzu pamatskolas ēkas pārbūve par radošo iniciatīvu centru, kas izmaksās 2 329 839 eiro. Realizēt to paredzēts 2022.gadā.

Ir paredzēta Gulbenes mūzikas skolas energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana kopumā par 330 000 eiro, no kuriem 200 000 eiro cer piesaistīt no Eiropas Savienības (ES) fondiem. Paredzēta arī novada vidusskolas pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem, uzbūvējot liftu, kas izmaksās 120 000 eiro, finansējumu plānots piesaistīt no ES fondiem.

Paredzēta Lejasciema vidusskolas telpu pārbūve, apkures sistēmas nomaiņa, elektroinstalācijas sakārtošana un teritorijas labiekārtošana par 350 000 eiro, tajā skaitā 297 500 eiro plānots piesaistīt no ES fondiem. Iecerēts pārbūvēt Gulbīša pamatskolas apkures sistēmu par 42 000 eiro, tos piesaistot no ES fondiem, kā arī apzināta nepieciešamība remontēt skolas virtuves bloku par 15 000 eiro. Ieplānota arī Lizuma vidusskolas teritorijas sakārtošana par 25 000 eiro.

Par 200 000 eiro paredzēts novada bērnudārziem nomainīt rotaļu iekārtas, labiekārtot telpas un teritoriju. Atsevišķi Rankas bērnudārzam paredzēti 20 000 eiro jauna rotaļlaukuma izveidei.

60 000 eiro no ES fondiem vēlas piesaistīt pakalpojumu sniegšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu likumīgajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm. Šādu pakalpojumu sniegšanai tiek izveidoti četri objekti 1 050 899,49 eiro vērtībā (tajā skaitā ES fondu finansējums – 686 563,87 eiro), par ko “Dzirkstele” jau ir rakstījusi. Tas ir ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums Stāķos 11, grupu dzīvokļi Tirzas “Doktorātā”, dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas Gulbenē, Dzirnavu ielā 7a. Dienas aprūpes centram Gulbenē paredzēta ēkas ārsienu un pagraba siltināšana, bēniņu siltināšana, apkures sistēmas maiņa un ventilācijas uzstādīšana, kas kopā izmaksās 160 954,13 eiro, tajā skaitā ES fondu finansējums – 129 202 eiro. Tirzas “Doktorāta” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai ieplānoti 106 715 eiro, no kuriem 90 708 eiro – ES fondu finansējums.

Pašvaldības pārziņā esošo sociālās aprūpes centru labiekārtošanai no ES fondiem paredzēts piesaistīt 10 000 eiro. Sociālo dzīvokļu māju plānots ierīkot adresē Stāķi 3. Tam paredzēts tērēt 190 900 eiro, tajā skaitā no ES fondiem cerēts piesaistīt 95 450 eiro.

Lejasciema ambulances ēkas iekštelpu remontam un fasādes atjaunošanai paredzēts izlietot 15 000 eiro. Pašvaldības organizētajiem veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem novadā ieplānoti 443 058,50 eiro, tajā skaitā ES fondu finansējums – 376 599,72 eiro.

Ikgadējam pašvaldības organizētajam projektu konkursam, kurā ar savām idejām aicināti pieteikties iedzīvotāji, ir ieplānoti 360 000 eiro.

Novada pašvaldības jauniešu centru infrastruktūras un teritorijas sakārtošanai ir ieplānoti 20 000 eiro.