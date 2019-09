Atklāta vēstule Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam, vietniekam Andim Caunītim, deputātiem Larisai Cīrulei, Indrai Caunei, Gunāram Ciglim, Stanislavam Gžibovskim, Edītei Kanaviņai, Intaram Liepiņam, Normundam Mazūram, Ilzei Mezītei, Guntim Princovam, Anatolijam Savickim, Ievai Grīnšteinei, Valtim Krauklim, Andrim Vējiņam, Lāsmai Gabdulļinai, Gunai Pūcītei



2019.gada 11. jūlija Gulbenes novada pašvaldība ārkārtas sēdē pieņēmusi lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Sils” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”. Vērtējot šo sagatavoto lēmumu, redzams, ka nav ievēroti administratīvā akta principi: nav norādīts jautājuma ierosinātājs, izvērtētājs un konstatētājs, jo ievaddaļā teikts: “Gulbenes novada pašvaldības speciālisti ir veikuši nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Sils”, kadastra apzīmējums 50600040129, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50600040129, 142 ha platībā, un uz tā esošas mežaudzes, izvērtēšanu un konstatējuši, ka minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.”

Turklāt jau 3. jūlijā ir sagatavots īpašuma novērtējuma un izsoļu protokols. Tas nozīmē, pirms dome pieņem lēmumu par izsoles rīkošanu, faktiskais lēmums jau bija pieņemts gan par procedūru, gan par sākuma cenu un kārtību. Deputātu lēmumam šajā gadījumā izskatās formāla nozīme.

Ar to vēlos pateikt, ka, organizējot liela mēroga darījumu Gulbenes novada, īpaši Jaungulbenes pagasta mērogā, nav ņemts vērā ne mazākajā mērā: pirmkārt, deputātu viedoklis un, otrkārt, iedzīvotāju intereses, lai gan Gulbenes novada pašvaldības nolikuma 94.punkts paredz, ka publiskā apspriešana jārīko par (citēju) „pašvaldības (..) projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus”.

Jautājums izskatīšanai sagatavots ārkārtas domes sēdē bez izskatīšanas komitejās, kas liecina, ka nav ievēroti labas pārvaldības un atklātības principi. Vēl vairāk - pētot izsoles noteikumiem pievienotos dokumentus, redzams, ka “Sila” pārdošanai dome gatavojusies ilgstoši, bet nepievēršot lieku iedzīvotāju uzmanību, jo jau 30.augustā domes sēdes protokolā nr.19 redzams, ka darba kārtības 15. jautājuma 6. apakšpunktā ir sagatavots lēmums par Jaungulbenes pagasta “Sila” sadalīšanu. Atkal, lēmumu sagatavojot, nav ievērotas administratīvā akta prasības. Nav norādīts: jautājuma ierosinātājs un nepieciešamības pamatojums, tikai it kā konstatējums, kas reāli neatbilst patiesībai: “Sakarā ar nepieciešamību sakārtot Gulbenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sils”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 50600040129, dokumentāciju.” Skaidroju, ka minētais zemesgabals jau 1999.gada 4.februārī ierakstīts Zemesgrāmatu reģistrā Nr.96. Patiesībā lieta ir tāda, ka no zemesgabala ar minēto lēmumu atdalīts ezers, lai mežu varētu tālāk gatavot pārdošanai.

2018. un 2019. gadā nevienā domes sēdes protokolā nevarēju atrast nevienu lēmumu par nepieciešamību vai koncepciju izpārdot īpašumus, arī par kritisku finanšu stāvokli domē, kādēļ būtu jāveic īpašumu ārkārtas izpārdošana, nekas nav minēts. Novada plānošanas dokumentos nav atrodama informācija, ka novada attīstība būtu balstāma uz atbrīvošanos no īpašumiem. Vēl vairāk - lepojamies, ka novads bagāts ar mežu resursiem.

Tāpat nav skaidrs, kā ir iespējams uzsākt projektus, kuriem nav finansiāla seguma, jo Gulbenes novada domes nolikumā 43.punktā teikts: “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā.”

Un mutiskais skaidrojums 5.septembra sanāksmē: “Tā mēs vienmēr esam darījuši!” - neiztur kritiku un neatbrīvo no likumu un nolikumos noteiktās kārtības ievērošanas.

Vēlreiz akcentēju, ka minētos trūkumus dokumentu sagatavošanā un lēmumu pieņemšanā konstatēju, tikai izskatot “Sila” gadījumu. Bet tas pietiekami skaidri liecina par vadības stilu, attieksmi pret lietām un procesiem novadā. Tas, ka Jaungulbenes “Sila” pārdošana ir organizēta mērķtiecīgi, izvairoties no publicitātes, lai tikai iedzīvotāji neko neuzzinātu līdz nonākšanai pārdošanas fakta priekšā, ir neapšaubāmi redzams iepriekš nosauktajos piemēros un arī faktā, ka izsoles organizēšanas procesā neievērojot ”Valsts un pašvaldības mantu atsavināšanas likuma” 11.pantu: sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”, institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma. Rīkojot elektronisko izsoli, sludinājumu ievieto arī elektronisko izsoļu vietnē.

Šajā gadījumā to noteikti nevar uzskatīt par maznozīmīgu elementu izsoles procesā. “Sila” pārdošana ļoti būtiski ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ko apliecina 5 dienu laikā savāktie 800 paraksti.

Ir nekorekti no atbildīgiem domes deputātiem dzirdēt izteikumus, ka šie 800 paraksti nav nekas vērā ņemams uz kopējo novada iedzīvotāju skaitu.

Nepieņemams ir 5.septembra sanāksmē un arī presē izskanējušais domes vadības “Sila” pretnostatījums sociālās aprūpes centram. Varbūt tas ir neveikls mēģinājums izskaidrot veiktās darbības, bet dokumentētu pierādījumu domes sēžu protokolos neatradu.

Uzskatu, ka jautājums par “Sila” pārdošanu sagatavots nepamatoti un pārsteidzīgi, neņemot vērā meža vispārcilvēcisko vērtību Jaungulbenē un novada kultūrvēsturiskajā ainavā. Tāpat absolūti nav ņemts vērā fakts, ka “Silā” atrodas arī derīgo izrakteņu, konkrēti smilts, iegulas, kas neatkarības gados vairs netiek izmantotas, lai tieši saglabātu kopējo kultūrvēsturisko ainavu. Tas neliedz domei veikt ģeoloģisko izpēti un noteikt derīgo izrakteņu apjomu un tālākas izmantošanas iespējas, saglabājot kultūrvēsturiskās vērtības.

Lūdzu domi izvērtēt minētos argumentus un pieņemt lēmumu neapstiprināt izsoles rezultātus, jo: nav vispusīgi izvērtēta īpašuma “Sils” nepieciešamība pašvaldības funkciju pildīšanai; nebija veikta nekāda komunikācija ar iedzīvotājiem minētā nozīmīgā jautājuma sagatavošanā un izskatīšanā; jautājuma gatavošanas procesā pieļautas būtiskas juridiska rakstura kļūdas un pārkāpti labas pārvaldības principi; tā kā izsoles rezultāti jāapstiprina domei, līdz domes lēmuma pieņemšanai nekādas finansiālas vai tiesiskas sekas neiestājas, jo nekas tāds nav atrunāts likumā un izsoles noteikumos, ja vien nepastāv kāda cita, publiski nezināma vienošanās. Potenciālais pircējs arī 5. septembra tikšanās laikā sapulcē neizvirzīja nekādas pretenzijas.

Lūdzu deputātiem jautājumu katram vērtēt pēc būtības, iedzīvotāju interesēs, nevis no skatījuma “pozīcija” vai opozīcija, jo abējādi savus priekšstāvjus ievēl iedzīvotāji, nevis “labie” vai “sliktie”.