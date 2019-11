Par koku ciršanu Brīvības ielā Gulbenē vēl runās līdz 20.novembrim

Maz apmeklētāju trešdien, 13.novembrī, ieradās uz iepriekš izsludināto sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanas plāniem Gulbenē, turpinoties Brīvības ielas rekonstrukcijai virzienā no Bērzu un Ķiršu ielas tālāk uz Rīgas ielas pusi līdz Parka ielai.

Tomēr “Dzirkstele” šīs tikšanās laikā saklausīja, ka iedzīvotāji zvana, raksta pašvaldībai iesniegumus. Publiskā apspriešana turpināsies vēl līdz 20.novembrim.

Tikšanās laikā izskanēja informācija, ka pagaidām Brīvības ielas iedzīvotāji neviens nav izteicies par veco koku saglabāšanu ielas malās. Tomēr pašvaldība, plānojot 33 koku ciršanu, izvērtē visus aspektus. Projekts paredz iespēju robežās maksimāli saglabāt Brīvības ielas ozolu aleju. Ja būs finansējums, pārbūves projektu paredzēts sākt īstenot nākamgad. Koki tiks cirsti tikai tādā gadījumā, ja tiks sākts projekts.

Rekonstruēs 1,2 kilometrus

Kopumā šajā Brīvības ielas projekta kārtā tiks rekonstruēts posms 1,2 kilometru garumā. Novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis pastāstīja, ka jau pirms gada pašvaldības uzdevumā SIA “Marten projekti” uzsāka projektēšanu (par 21 000 eiro līgumcenu saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja informāciju). Paredzēts izbūvēt ne tikai kvalitatīvu brauktuvi, bet arī gājējiem un riteņbraucējiem paredzētu celiņu visā rekonstruējamās ielas posma garumā. 33 koku nociršana esot minimums, lai veiktu kvalitatīvus būvdarbus. J.Barinskis pastāstīja, ka tiks respektēts dižkoks, kas tiks atstāts augam, tāpēc tajā posmā ielas un celiņa rekonstrukcijas risinājums būšot “nedaudz samocītāks”.

SIA “Marten projekti” valdes priekšsēdētājs Valdis Caune teica, ka ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rekomendācija attiecībā uz Brīvības ielas koku aleju. Rezultātā atrasts optimālais risinājums. V.Caune skaidroja, ka 33 koki cērtami gājēju-velo celiņa izbūves dēļ, bet no šiem kokiem 4 cērtami arī lielo caurteku pārbūves nepieciešamībai. Rīgas ielā, veicot rakšanas darbus, neizbēgami tikšot traumētas apstādījumu liepas, no kurām arī nāksies atbrīvoties. V.Caune teica, ka gājēju-velo celiņš ir rasēts tā, lai veidotos sadalošā josla no brauktuves, lai gājēji un velobraucēji justos komfortablāk. Zaļās zonas platums starp ielu un ietvi paredzēts no 2,5 līdz 2,75 metriem, kur vien tas ir iespējams. Šajā zaļajā zonā tiks veidoti apstādījumi.

“Kā pamata koku esam izvēlējušies piramidālo ozolu, kura vainaga diametrs – 5 metri. Parastajam ozolam vainaga diametrs ir 20 metri,” pastāstīja pašvaldības vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite-Ūdre. Viņa akcentēja, ka tādējādi tiks saglabāta vēsturiskā ozolu aleja un vienlaikus šādi koki būs vairāk piemēroti tranzīta ielai, kur ir liela satiksmes plūsma, brauc lielās kravas mašīnas. Zaļajā joslā būs arī košumkrūmi un ziemcietīgi, koši augi.

Brīvības ielā posmā no Raiņa ielas līdz Parka ielai tiks atjaunota esošā gājēju ietve un kokus cirst nav nepieciešams. Brīvības un Rīgas ielu krustojumā tikšot saglabāta esošā konfigurācija.

Izsakās iedzīvotāji

Gulbeniete Ira Žeigure sabiedriskajā apspriešanā vaicāja, vai tiks novērsta liekā ūdens krāšanās Brīvības ielas malās tūlīt aiz Bērzu ielas. V.Caune sacīja, ka visam rekonstrukcijas posmam ir veikta ģeodēziskā izpēte. Zem braucamās daļas tikšot veikta pastiprināšana.

“Bet kas būs ar pļavām abpus ielas?” jautāja I.Žeigure. J.Barinskis sacīja, ka šajā projektā šī problēma netiks risināta. Projekts paredz sakārtot piegulošos grāvjus, uzbūvēt lietus kolektoru. Tiks mainītas lielās caurtekas, kas šķērso ielu. Esot diskutēts, ka pašvaldībai piederošajā pļavā vajadzētu izrakt dīķi, bet tas jau būšot cits projekts.

Paldies par to, ka tomēr tiks saglabāta vēsturiskā koku aleja ielas rekonstrukcijas posmā un pilnīgi visus kokus nenocirtīs, teica vietējā iedzīvotāja Herta Pugača, kura novada pašvaldībā ir zināma kā koku aizstāve. Viņa ir pamatīgi izpētījusi projektu, katra koka atrašanos. H.Pugača izteica konkrētu priekšlikumu par koku, kuru varētu tomēr saglabāt. Tas tika sadzirdēts. Bija ieteikums vēl par citu koku saglabāšanu, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Gulbenes daļas ēkas tuvumā.

Gulbeniete Zinaīda Šķendere turpretim norādīja uz bīstamiem kokiem Brīvības ielā, kuru krītošie zari jau ir apdraudējuši un vēl var apdraudēt tuvumā esošās dzīvojamās mājas.

I.Žeigure vaicāja, vai alejas kokus, kurus paredzēts atstāt augam, pašvaldība plāno kopt. L.Šmite-Ūdre sacīja, ka tas ir jādara un jau notiek, taču tas ir dārgi. Tiekot izmantoti arboristu pakalpojumi. Šogad šādi sakopti četri lielie koki pilsētā. Viena koka sakopšana maksājot aptuveni 500 eiro.