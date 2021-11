Par sabojātu ceļa zīmi ir jāziņo

“Dzirkstele” šonedēļ pamanīja, ka uz šosejas Gulbene-Madona pie Kapukalna bojāta ceļa zīme. Iespējams, tur ir noticis ceļu satiksmes negadījums.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne atgādina, ka transportlīdzekļa vadītājam vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Proti, tajos paredzēts: ja noticis ceļu satiksmes negadījums un ir bojāta trešās personas manta, piemēram, ceļa malā stāvošs transportlīdzeklis, ceļa zīme, apmale un tamlīdzīgi, policija ir jāsauc obligāti. “Atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu 43.punktam transportlīdzekļa vadītājs drīkst atstāt ceļu satiksmes negadījuma vietu, neziņojot policijai par negadījumu, tikai tad, ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai,” norāda Z.Vaskāne.

Viņa arī skaidro, ka Ceļu satiksmes likumā par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, paredzēts piemērot naudas sodu: velosipēda vadītājam no 10 līdz 55 eiro; cita transportlīdzekļa vadītājam (arī mopēda) - no 70 līdz 700 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no trīs mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma.

“Dzirkstele” par bojāto ceļu zīmi informēja arī VSIA “Latvijas valsts ceļi”. Tās pārstāve Anna Kononova “Dzirkstelei” stāsta, ka bojāto ceļa aprīkojumu atjauno ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros. “Ja ir vainīgais un ir iesaistīti apdrošinātāji, naudu piedzen no tiem, ja tādu nav, tas tiek veikts par valsts budžeta līdzekļiem,” saka A.Kononova.

Viņa stāsta, ka ceļa zīmes atjaunošanas izmaksa mainās atkarībā no zīmes izmēriem un zīmes materiāliem un var izmaksāt līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro individuāli projektējamajām informācijas zīmēm. Parastā izmēra ceļa zīmes - brīdinājuma, priekšrocības, aizlieguma un rīkojuma zīmes - izmaksā no 90 līdz 110 eiro. Ja ceļa zīmei ir jāatjauno balsts, tad izmaksas ir augstākas. Sarežģītas konstrukcijas balstiem izmaksas var sasniegt vairākus tūkstošus eiro. Balsta no cinkotas caurules (ceļa zīmes stabs) nomaiņa izmaksā no 50 līdz 65 eiro atkarība no staba garuma.

“Katru gadu valsts autoceļos ceļa satiksme negadījumos un vandalisma aktos tiek bojātas 70 līdz 130 ceļa zīmes un to stabi, zaudējumi ir ap 16 000 eiro. Ja ceļa satiksmes negadījums ir reģistrēts, tad izdevumus par zīmju atjaunošanu sedz obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Jāmin, ka ceļa zīmes tiek mainītas arī ikdienas uzturēšanas darbu gaitā, jo laika gaitā samazinās to atstarošanās spēja, kā arī tās izbalē un saplaisā. Šiem mērķiem finansējums tiek savlaicīgi plānots,” saka A.Kononova.

Vakar “Dzirkstele” novēroja, ka šajā vietā ir uzstādīta jauna ceļa zīme.