Par sabrauktu dzīvnieku jāziņo policijai

Pēdējā laikā policija informējusi par diviem gadījumiem, kad Gulbenes novadā ar automašīnu ir uzbraukts sunim. 8.aprīlī Gulbenē, Rīgas ielā, kāda persona, vadot automašīnu, uzbrauca sunim. 14.aprīlī Galgauskas pagastā uz autoceļa Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi kāds vīrietis, vadot automašīnu, uzbrauca sunim, kas šķērsoja ceļa braucamo daļu. Kā pareizi rīkoties, ja gadās sabraukt dzīvnieku?



“Transportlīdzekļa vadītājam, kurš ir uzbraucis mājdzīvniekam, var tikt piemērots sods tādā gadījumā, ja viņš atstāj notikuma vietu, neziņojot par to policijai. Atbildība par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.pantā. Autovadītājam par šādu pārkāpumu var piemērot naudas sodu no 70 līdz 700 eiro un atņemt autovadīšanas tiesības uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem. Policijā pa tālruni 110 transportlīdzekļa vadītājam jāvēršas ikvienā no gadījumiem, kad sadursmē ar mājas (suni, kaķi, mājlopu) vai savvaļas dzīvnieku un tas savainots. Piemēram, par notriektu peli vai žurku nav nepieciešams informēt, taču jāziņo, ja bojājumi radušies transportlīdzeklim. Katru negadījumu, kurā iesaistīts mājdzīvnieks, policijā gan izvērtē individuāli. Ja avārijā cietušam mājdzīvniekam ir saimnieks, tad sodu saņem viņš, jo tiek pārkāpti Ministru kabineta noteikumi Nr. 266. Tie paredz, ka pilsētās vai ciemos sunim atrodoties ārpus telpām, īpašniekam jānorobežo privātā teritorija no publiskās, lai novērstu dzīvniekam iespēju nokļūt publiski lietojamajā daļā. Turklāt pilsētās un ciemos suns bez pavadas pastaigas laikā var atrasties zaļajā zonā un mežā īpašnieka uzraudzībā tādā attālumā, lai varētu kontrolēt tā rīcību. Policija šādu gadījumu, kad cietis mājdzīvnieks, piefiksē un izbrauc uz notikuma vietu, taču pēc tam informē konkrētās pašvaldības administratīvo komisiju, kas lemj, vai piemērot sodu dzīvnieka turētājam, ja pašvaldībā ir spēkā saistošie noteikumi, kas regulē klaiņojošu suņu uzraudzību,” informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.