Par ūdenssaimniecības tarifiem Gulbenes novada ciematos

Par visu ir jāmaksā tik, cik tas maksā, nevis tik, cik to vēlas bez konkursa izvēlēts, neviena nekontrolēts, slikti vadīts pašvaldības uzņēmums - monopolists.

Cik patiešām tas maksā, redzam pēc tarifiem kaimiņu novados, kur tie ir vairāk nekā divas reizes mazāki. Apstākļi taču ir ļoti līdzīgi. Domes vadība un deputāti tā vietā, lai analizētu situāciju un ieviestu kārtību “Gulbenes namos”, tikai atrunājas. Kādas būs sekas šādiem tarifiem? Jaunais tarifs kopā ar PVN plānots 7,24 eiro par kubikmetru. Var aptuveni izrēķināt, ka tualetes apmeklējums izmaksās aptuveni septiņus centus, roku mazgāšana - apmēram vienu centu, dušas lietošana - apmēram 50 centus, mazgāšanās vannā - gandrīz eiro. Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, protams, ir ļoti liela vērtība, taču plānotā tarifā dēļ šo priekšrocību varēs izmantot tikai neliela daļa lauku iedzīvotāju. Sevišķi grūti būs ģimenēm ar bērniem un lielākajai daļai pensionāru. Kādas tad būs sekas? Jau tagad daudzi ļoti taupa ūdeni, bet, stājoties spēkā jaunajam tarifam, taupīšana kļūs vēl pārmērīgāka. Taupība notiks galvenokārt uz higiēnas rēķina.

Kopējais ūdens patēriņš būtiski samazināsies. Samazināsies plūsma kanalizācijas sistēmās, biežāk kanalizācija aizsprostosies, palielināsies izmaksas sistēmas uzturēšanai. Samazinoties kopējam ūdens patēriņam, kopējās ūdenssaimniecības izmaksas samazināsies ļoti maz vai arī nesamazināsies nemaz, jo samazināsies tikai izmaksas ūdens uzsūknēšanai, bet tās sastāda mazāk nekā 10 procentus no kopējā tarifa. Gada beigās konstatēs, ka izmaksas palikušas tādas pašas, bet ūdens patēriņš būtiski samazinājies. Tātad atkal jāpaaugstina tarifs. Domāju, ka to sapratīs arī domes vadība un deputāti un sākotnējo neapdomīgo atrunāšanos nomainīs aktīva rīcība. Ir vai nu jāievieš kārtība pašiem piederošā uzņēmumā, vai arī konkursa kārtībā jāmeklē jauns apsaimniekotājs. Domāju, ka kāds no kaimiņu novada ūdenssaimniecības apsaimniekotājiem varētu to izdarīt arī pie mums.