Pārbaudēs konstatēto defektu dēļ Balvu šoseja vēl nav pieņemta ekspluatācijā

Autobraucēji ar “Dzirksteles” starpniecību vēlas, lai tiek viesta skaidrība par plakātu pie šosejas virzienā no Litenes uz Gulbeni pirms atjaunotā ceļa posma.

“Tur joprojām augšā uz plakāta ir rakstīts: “Tagad ir grūti, pēc remonta būs ērti!” Vai tad ceļa remonts vēl nav pabeigts vai vienkārši neviens nav atbildīgs par maldinošu vai neatbilstošu vides objektu atrašanos šosejas malā? Kāpēc braucējiem jātērē laiks un uzmanība šādiem tekstiem? Un vēl jautājums - vai tālāk neatjaunotajā posmā nav vajadzības uzturēt redzamus joslu sadalošos krāsojumus? Rudens vakaros nav redzams kur ir ceļmala, kur ceļa vidus!” sūdzas autovadītājs.

Atbild valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļa: “Publicitātes prasības šādos ceļu remonta posmos nosaka 2015.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumi nr. 87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”. Atbilstoši normatīvajam regulējumam projekta īstenošanas laikā tiek izvietots lielformāta pagaidu informatīvais stends pārbūvējamā autoceļa posma sākumā un beigās. Trīs mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas lielformāta pagaidu informatīvie stendi tiek aizstāti ar pastāvīgo informatīvo plāksni, kas tiek uzstādīta šajā autoceļa posmā labi redzamā vietā. Pastāvīgajai plāksnei jāatrodas projekta īstenošanas vietā vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas. Projekta beigu termiņš ir datums, kurā projekta statuss tiek mainīts uz “pabeigts”, tas ir - kad ir veikts noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam. Ņemot vērā, ka projekta “Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 2,14.-12,68. pārbūve” kvalitātes novērtējuma pārbaudēs tika konstatēti defekti, kurus iespējams labot, tikai iestājoties būvniecībai atbilstošiem laika apstākļiem, tas ir, 2021.gada būvsezonā, noslēguma maksājums Satiksmes ministrijai kā finansējuma saņēmējam tiks veikts tikai pēc defektu labošanas, kad objekts tiks pieņemts pastāvīgā ekspluatācijā. Savukārt šāgada iepirkums par horizontālo apzīmējumu uzklāšanu valsts autoceļu tīklā laika posmā no 2020. līdz 2025.gadam diemžēl ir ievilcies, patlaban pretendenti iesnieguši pārsūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā, līdz ar to līgumu nav iespējams noslēgt. Ņemot vērā to, ka rudenīgie laika apstākļi arī nav piemēroti šo darbu veikšanai, marķējums tiks atjaunots nākamā gada pavasarī.”