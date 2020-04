“Dzirkstele” jau rakstīja, ka ceļa pārbūves darbi posmā no Gulbenes līdz Kazupei tika uzsākti jau 2018.gada rudenī. Bija plānots daļā objekta veikt pilnu ceļa segas konstrukcijas pārbūvi, bet daļā nepilnu, kad esošā ceļa pamatne netiek mainīta, kā arī ceļa labajā pusē bija paredzēts izbūvēt apgaismotu gājēju un velosipēdistu ceļu no Gulbenes līdz Ceļmalām un pārbūvēt tiltu pār Pogupi.

“Dzirkstele” sazinājās ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”, lai noskaidrotu, kad remontdarbi atsāksies un vai ir zināms, kuras vietas objektā vēl nepieciešams pielabot vai pastiprināt, jo ar jauno asfaltu jau bija problēmas - tika laboti defekti.

“Latvijas Valsts ceļu” Komunikācijas daļa “Dzirksteli” informē, ka autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka posma no Gulbenes līdz Kazupei pārbūves darbi pēc ziemas pārtraukuma atsāksies maija vidū un šovasar tiks pabeigti. Visā posmā no lielākiem darbiem vēl esot jāieklāj asfalta virskārta, kā arī ceļa labajā pusē jāpabeidz apgaismota gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve no Gulbenes līdz Ceļmalām.

Posmā ieklātās un pērnruden jau labotās asfalta apakškārtas stāvoklis tikšot rūpīgi izvērtēts pirms būvdarbu uzsākšanas.

Būvdarbus posmā veic SIA “8 CBR”, to līgumcena ir 7,66 miljoni eiro ar PVN, no kuriem 85 procentus sedz ERAF.