Partijas sarakstus pašvaldības vēlēšanām var iesniegt no 17.marta

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana Gulbenes novada domes 5.jūnija vēlēšanām sāksies17.martā.



Novada vēlēšanu komisija no partijām šos sarakstus pieņems, sākot ar 17.martu un līdz 6.aprīlim, taču tikai noteiktās dienās un noteiktās stundās. Sarakstus pieņems pašvaldības administrācijas ēkā Gulbenē. Faktiski sarakstu iesniegšanai šajā periodā tiek atvēlētas deviņas dienas, katrreiz – četras stundas.

Iesniedzējiem ir iepriekš jāpiesakās (sākot ar 12.martu) un jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi – liecina pašvaldības publiskota informācija. Pēdējā sarakstu pieņemšanas dienā tiks ievērota dzīvas rindas kārtība.

Deputātu kandidātu sarakstam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā – lietojumprogrammā. Drošības nauda par deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes vēlēšanām ir 15 euro par katru ievēlējamo deputātu (15 eiro X 15 deputāti = 225 eiro).

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai no 2021.gada 1.marta piešķir Gulbenes novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz deputātu kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu.