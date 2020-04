2103 bērni, kuri Gulbenes novada izglītības iestādēs mācās vecuma posmā līdz 9.klasei (ieskaitot piecgadīgos un sešgadīgos) un kuri līdz šim saņēma valsts vai pašvaldības nodrošinātās brīvpusdienas, šobrīd tās nesaņem, jo COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ ir palikuši mājās un mācās attālināti. Lai atbalstītu šos bērnus, pašvaldība pilnībā no sava budžeta nodrošinās katram no viņiem ikmēneša pārtikas kartes. Vienam izglītojamajam vienam mēnesim – trīs kartes, no kurām katra būs 10 eiro vērtībā. Šīs kartes varēs atprečot konkrētos pārtikas veikalos, ar kuriem sadarbības līgumus būs parakstījusi pašvaldība. Paredzams, ka tie būs ne tikai pilsētas, bet arī atsevišķi novada lauku veikali. Komersantu atlasi šādai sadarbībai pašvaldība uzdod organizēt savai Iepirkumu nodaļai. Savukārt pārtikas karšu izsniegšanu skolēniem koordinēs Izglītības pārvalde.

Par to visu vietējie deputāti sprieda novada domes 3.aprīļa ārkārtas sēdē, kura notika interneta konferences režīmā. 14 deputāti nobalsoja par šādu risinājumu. Pret bija vienīgi deputāts Intars Liepiņš, kurš pauda uzskatu – pašvaldībai bija jāspēj bērniem COVID-19 krīzes laikā dzīvesvietā piegādāt siltās pusdienas piecas dienas nedēļā. Viņa pārliecība – pašvaldībai tam ir pietiekami resursu. Turklāt bērniem esot vajadzīgs tieši siltais ēdiens. Turklāt pusdienu piegāde katram mājās sekmētu to, ka bērni mazāk izietu ārpus dzīvesvietas un tādējādi mazāks būtu inficēšanās risks ar koronavīrusu. Tā I.Liepiņš stāsta “Dzirkstelei”.

Novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs “Dzirksteli” informē, ka katra pārtikas karte 10 eiro vērtībā būs obligāti jāatprečo vienā iepirkšanās reizē. Pārtikas karte būs paredzēta tikai pārtikas preču iegādei: piena produkti; maize un svaigi mīklas izstrādājumi; graudaugu produkti, cietes un cietes produkti; makaronu izstrādājumi; cukurs; augļi un dārzeņi; svaiga gaļa un gaļas produkti; augu eļļas; tēja; saldēti dārzeņi un zivis; olas, konservētas un citādi apstrādātas vai ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis.

Sākotnēji paredzēts, ka katrs bērns saņems pārtikas kartes brīvpusdienu kompensēšanai par vienu marta nedēļu, kā arī par aprīli un maiju, ja ārkārtas situācija valstī vēl tiks pārcelta uz ilgāku laiku. Tātad viens bērns varētu saņemt kopumā septiņas pārtikas kartes katru 10 eiro vērtībā. Tas vēl tikšot precizēts. N.Audzišs sacīja – pārtikas kartes tikšot izveidotas iespējami ātros tempos. Arī to izplatīšana izglītojamajiem tiek plānota drīza – jau nākamās nedēļas beigās.

Svarīgi!

Gulbenes novada pašvaldība pusdienu izdevumus kompensēs ikmēneša pārtikas karšu veidā skolēniem, kuri mācās Gulbenes novada pašvaldības vai Gulbenes novadā esošajās juridisko personu dibinātajās skolās, kā arī citās izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst profesionālās izglītības programmu vai profesionālās izglītības programmu, kuru nepiedāvā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes šādās kategorijās:

pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā izglītības vecuma bērniem (piecgadīgie un sešgadīgie);

visiem 1.-9.klašu skolēniem;

vispārējās vidējās un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem (arī ārpus novada esošajās profesionālās izglītības iestādēs), kuru ģimenes Gulbenes novada sociālais dienests atzinis par trūcīgām;

izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes izglītības programmās, izņemot Gulbenes vakara maiņu vidusskolu) un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī ārpus novada esošajās profesionālās izglītības iestādēs, kurās tiek apgūta profesionālās izglītības programma, kuru nepiedāvā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes;

bērniem, kuriem noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā.

(Gulbenes novada pašvaldības informācija)