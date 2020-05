Pārtikas kartes Gulbenes novadā tagad saņems visi pamatskolas klašu skolēni

Pārtikas kartes Gulbenes novadā tagad pienākas visiem pamatskolas klašu skolēniem, taču ar vienu noteikumu – netiks pieļauts dubults atbalsts.

Tas nozīmē, ka nevarēs saņemt ēdināšanas izdevumu kompensāciju vienlaikus divās pašvaldībās – tajā, kur skolēnam ir deklarēta dzīvesvieta, un tajā, kuras skolā viņš mācās. Piemēram, Rankas bērns, kurš mācās Jaunpiebalgā, ēdināšanas izdevumu atbalstu varēs saņemt tikai Gulbenes vai Jaunpiebalgas novada pašvaldībā.

Gulbenes novada pašvaldības administrācija to kontrolēs.

Gulbenes novada deputātu 11.maija ārkārtas domes sēdes lēmums turklāt paredz, ka bērni, kuri līdz šim pārtikas karšu jautājumā bija palikuši “aiz borta”, tomēr varēs saņemt atbalstu par visu attālinātā mācību procesa laiku (no 23.marta līdz 29.maijam). Kopumā tās būs septiņas kartes, katra 10 eiro apmērā.

“Tuvākajā laikā informēsim par kārtību, kādā pārtikas kartes tiks izsniegtas,” skaidro pašvaldības sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste Gunta Kalmane. Viņa arī piebilst, ka, “pieņemot šādu lēmumu, pašvaldība paplašina atbalstāmo skolēnu loku (aptuveni 127 skolēni)”. Pārtikas kartes pagaidām simtprocentīgi tiek nodrošinātas no pašvaldības budžeta. Valsts mērķdotācija, kas iedalīta pašvaldībai skolēnu ēdināšanas izdevumu kompensēšanai par aprīli un maiju, pagaidām nav izmantota - “Dzirkstelei” apliecina novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Līdz šim Gulbenes novada pašvaldības pārtikas kartes saņēmis 2201 izglītojamais, kurš mācās Gulbenes novadā esošajās skolās.