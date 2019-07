Pasažieri paspēs pārsēsties

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka ar 1.jūliju veikti grozījumi vienā maršruta Valmiera – Rēzekne reisā, lai iedzīvotāji, kuri brauc maršruta Nr.7840 Valmiera–Rēzekne pēcpusdienas reisā, varētu pagūt pārsēsties maršruta Nr.7840 Alūksne–Velēna–Madona autobusā. “Autobuss, kas no Valmieras autoostas izbrauca pulksten 15.15, galapunktā pienāk pulksten 19.37 (agrāk tas pienāca pulksten 19.42), kā rezultātā mainījies apstāšanās laiks maršruta pieturvietās. Līdz ar to attiecīgā reisa autobuss pieturvietā “Velēna” apstājas pulksten 16.35 un pasažieri paspēj pārsēsties maršruta Alūksne–Velēna–Madona autobusā, kas no šīs pieturas izbrauc pulksten 16.42,” skaidro “Autotransporta direkcijas” sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere. Viņa atgādina, ka par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.