Pašizolācijā un karantīnā nonākušajiem Gulbenes novada iedzīvotājiem palīdzību piedāvā brīvprātīgie

Kopš Latvijā izsludināts ārkārtas stāvoklis, pašizolācijā un karantīnā atrodas tūkstošiem iedzīvotāju. Īpaši svarīga pašizolācija ir vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī tiem, kam ir hroniskas saslimšanas. Šiem cilvēkiem pat vienkāršs gājiens uz veikalu var izrādīties īpaši bīstams. Tikpat kritiskā situācijā ir arī cilvēki, kam pēc atgriešanās no ārzemēm, obligāti nepieciešams uzturēties 14 dienu karantīnā, bet nav pieejams tuvinieku atbalsts.Lai palīdzētu šiem cilvēkiem un reizē arī pasargātu citus iedzīvotājus no iespējamās inficēšanās ar COVID-19, #paliecmājās piedāvā brīvprātīgo palīdzību pārtikas produktu un higiēnas preču sagādē, suņa izvešanā pastaigā vai vienkārši parunājot pa tālruni un atbalstot noskumušos. Par to informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Igaviņa.

“Šīs kustības būtība ir palīdzēt tiem, kas dažādu apsvērumu dēļ nedrīkst vai nevar iziet no mājām, lai iegādātos, piemēram, pārtikas preces, higiēnas preces vai bezrecepšu medikamentus, vai citas ļoti nepieciešamas preces. Mūsu palīdzība neattiecas uz tām iedzīvotāju grupām, par kurām rūpējas sociālais dienests. Mūsu darbības princips ir vienkāršs. Cilvēks, kuram vajadzīgas konkrētas preces, zvana uz tālruni 25661991, piesaka savu vajadzību. Zvanu centrs šo palīdzības pieteikumu atbilstoši pāradresē attiecīgā novada brīvprātīgo grupai, kas šo ziņu saņem speciālā lietotnē. Tad brīvprātīgais sazinās ar personu, lai vienotos par preču sarakstu, piegādi un samaksas kārtību. Šī nav labdarība – par precēm katrs maksā pats. Piebildīšu, ka visi brīvprātīgie ir iepazinušies ar darba veikšanas vadlīnijām, kā prioritāti izvirzot drošību, jo savstarpējai komunikācijai ir jābūt bez kontakta. Gulbenē ir izveidojusies ļoti laba brīvprātīgo komanda, kas apkalpos ne tikai pilsētu, bet arī lauku teritoriju. Publiskajā telpā nemitīgi dzirdam, ko nedrīkstam darīt ārkārtas situācijas apstākļos, bet kādas ir alternatīvas, lai saglabātos līdzšinējā dzīves kvalitāte? Tādēļ kustība #paliecmajas piedāvā pārtikas un preču piegādi līdz mājas durvīm,” stāsta kustības #paliecmajas koordinatore Gulbenes novadā Anita Birzniece.

"Saņemt #paliecmājās palīdzību var jebkurš, zvanot pa tālruni 25661991 vai apmeklējot mājas lapu www.paliec-majas.lv. Īpaši aicinām pieteikties palīdzībai tos, kas nelieto digitālās tehnoloģijas un atrodas COVID-19 riska grupā. Tāpat arī aicinām kaimiņus, aprūpētājus un sociālos darbiniekus mudināt līdzcilvēkus zvanīt un pieteikt palīdzību. Brīvprātīgo kustībā, kas sniedz palīdzību, var iesaistīties ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no atrašanās vietas, kam nav konstatēts COVID-19, kas pēdējo 14 dienu laikā nav bijis ārzemēs, kā arī nav bijis kontaktā ar iespējamu COVID-19 slimnieku," saka J.Igaviņa.



Kustības koordinators Gulbenes novadā ir biedrība “Dēms” (t.26698096) sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību un Gulbenes novada sociālo dienestu.