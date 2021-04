Pašlaik Litenes pansionātā nav karantīnas un radinieki var apmeklēt klientus

Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” direktore Mārīte Grigāne “Dzirkstelei” stāsta, ka Litenes pansionātā šobrīd ar Covid-19 ir inficējies viens darbinieks. Pārējiem ir veikti testi, kas ir negatīvi. No klientiem neviens neslimo, un visi, kurus bija paredzēts vakcinēt, ir pirmo poti saņēmuši. Darbinieki gan ir vakcinējušies tikai 15 procenti - no Litenes pansionāta 140 darbiniekiem ir vakcinējies ir 21. “Tas sakarā ar “AstraZeneca” vakcīnu. Cilvēki baidās ar to vakcinēties. Domāju, kad būs citas vakcīnas, viņi vakcinēsies,” stāsta M.Grigāne un piebilst, ka šobrīd Litenes pansionātā nav karantīnas un radinieki var apmeklēt klientus, ievērojot stingru piesardzību.

Savukārt SIA “Gulbenes nami” publiskojusi informāciju, ka līdz 30.aprīlim pārtrauc klientu pieņemšanu biroja telpās klātienē. Uzņēmuma valdes loceklis Rihards Korns “Dzirkstelei” skaidro, ka tas nav tāpēc, ka kāds no darbiniekiem būtu saslimis ar Covid-19, bet gan piesardzības nolūkos, lai kāds neienestu šo infekciju uzņēmumā.