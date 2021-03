Pašvaldība lemj par “Gulbenes namiem”

Novada pašvaldība vēl nav izvērtējusi pretendentus atkārtotā konkursā uz SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa amatu.

“Ir saņemti divu pretendentu pieteikumi. Pieteikumu izvērtēšana vēl nav notikusi,” “Dzirkstelei” saka novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

Ka zināms, no 14.decembra valdes locekļa statusā (uz laiku) ir gulbenietis Rihards Korns. Pēc neoficiālas informācijas, viņš ir viens no pretendentiem atlasē uz minētā uzņēmuma vadītāja amatu. Jāatgādina, ka R.Korns reiz jau bija konkursa kārtībā ieguvis šo krēslu un bija tajā no 2017.gada 17.janvāra lūdz 2020.gada 24.februārim (saskaņā ar “Lursoft” datiem).

SIA “Gulbenes nami” ir lielu pārmaiņu priekšā, jo tai ir pievienota SIA “Alba”. Līdz ar to novada deputāti 25.februāra domes sēdē nobalsoja par SIA “Gulbenes nami” pamatkapitāla palielināšanu, atsavinot un ieguldot sabiedrības pamatkapitālā pašvaldības īpašumus (220 582,72 eiro apmērā; tās ir ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pilsētā un laukos), kā arī ieguldot uzņēmumā 35 000 eiro. Tas tiks izdarīts līdz gada vidum.

Lēmumā norādīts, ka SIA “Gulbenes nami” ir nepieciešama jauna finanšu un grāmatvedības programma, SIA “Visma Enterprise” programma “Horizon’. Bez tam uzņēmumam vajadzīgas finanses zemesgrāmatas sakārtošanai.

Līdz šim saskaņā ar “Lursoft” datiem SIA “Gulbenes nami” apmaksātais pamatkapitāls ir sasniedzis 4 872 601 eiro.

Pašvaldība uzņēmusi kursu veicināt jaunu pieslēgumu izveidi centrālajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Deputāti 25.februāra domes sēdē nobalsoja arī par pašvaldības jaunas komisijas sastāvu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai. Komisijā darbosies novada domes priekšsēdētaja vietnieks Andis Caunītis, pilsētas pārvaldes komunālinženieris Jānis Krastiņš. pilsētas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks Kaspars Rakstiņš, pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste Dace Kurša, pašvaldības Juridiskās nodaļas vecākā juriste Inta Bindre. Apstiprināts arī komisijas nolikums.