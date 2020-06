Pašvaldības un valsts iestādes Gulbenes novadā pamazām atsāk darbu parastajā režīmā

Trešdien, 10.jūnijā, ir beigusies gandrīz trīs mēnešus ilgusī ārkārtējā situācija, kura Latvijā tika izsludināta saistībā ar COVID-19 pandēmiju. “Dzirkstele” skaidroja, kā tagad strādās pašvaldības un valsts iestādes Gulbenes novadā.

Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēka apmeklētājiem atkal būs atvērta ar 11.jūniju - informē Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste Gunta Kalmane. Ieejot ēkā, tiks aicināts izmantot dezinfekcijas līdzekļus un dezinficēt rokas. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis ar prieku saka, ka Gulbenes novadā parādījušies jau pirmie ārzemju tūristi. Tātad aktivizēsies pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darbība. Taču atgādina, ka, beidzoties ārkārtas situācijai valstī, piesardzība ir jāturpina ievērot, jo COVID-19 vēl nav pavisam pazudis. “Kontaktējoties risks pastāv. Tāpēc mums visiem vajag būt saprātīgiem,” akcentē domes priekšsēdētāja vietnieks. Pēc viņa domām, normālā dzīves ritmā vajag atgriezties pamazām. “Tas ir tāpat kā pie niršanas. Ir vajadzīgs laiks, lai ienirtu, un ir vajadzīgs laiks, lai iznirtu. Bija krīze. Mierīgi iziesim no tās ārā, nestresojot!” saka A.Caunītis.

Viņš aicina iedzīvotājus, pirms doties uz novada pašvaldības administratīvo ēku vai pašvaldības iestādi tikties ar kādu darbinieku vispirms sazināties ar viņu telefoniski vai pa e-pastu (kontaktinformācija ir pašvaldības mājaslapā) un saskaņot tikšanās laiku. Tas pats sakāms par komunikāciju ar deputātiem. A.Caunītis atgādina, ka novada pašvaldības administratīvās ēkas pirmajā stāva atrodas klientu apkalpošanas centrs. Ar visiem jautājumiem, ienākot ēkā, vispirms būtu jāvēršas pie šā centra darbinieka. Turklāt tas nav nemaz obligāti jādara klātienē, atbildes uz saviem jautājumiem var saņemt, zvanot uz šo centru pa tālruni 64473257 vai 64474908.

“Gribam aicināt cilvēkus padomāt par divām lietām. Atgādinām, ka par par kavētiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem soda nauda netiks iekasēta. Tāpēc nevajadzētu veidot sastrēgumu un drūzmēšanos pie pašvaldības kases, kura atsāks darbu parastajā režīmā darbdienās. Sestdien ne,” saka A.Caunītis. Viņš norāda, ka parastajā režīma darbu atsāks arī valsts iestādes, kuras ir izvietojušas savus darba kabinetus pašvaldības administratīvajā ēka Gulbenē, Ābeļu ielā 2. Piemēram, Lauku atbalsta dienests.

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa skaidro, ka arī pandēmijas laikā iestādes strādāja ne tikai attālināti, vienmēr pārvaldē uz vietas bijis kāds no darbiniekiem. Tagad mēnesi klātienes darbu veic 80 procenti pārvaldes darbinieku. Tā ka pārejai uz parasto režīmu iestāde ir gatava. Viņa arī informē, ka novada bērnudārzi būs atvērti visu vasaru. Grupu skaits tiks komplektēts atbilstoši sabiedrības pieprasījumam. Ja apmeklētāju būs maz, tiks nodrošinātas tā saucamās dežūrgrupas. Izvaicāta par skolu izlaidumiem un to norisi, E.Kanaviņa saka, ka nevar uz šo jautājumu atbildēt vispārināti. Valsts policijai informācija par izlaidumu organizēšanu ir nodota vēl pandēmijas laikā, kad bija atļauta pulcēšanās pasākumos ne vairāk kā 25 cilvēkiem. “Man ir informācija, ka izglītības iestādes plāno izglītības dokumentu izsniegšanu tā, lai apmeklētu šo notikumu 25 cilvēki. Tagad valstī ir atļauts pulcēties lielākam cilvēku skaitam. Tas nozīmē, ka katra izglītības iestāde individuāli var izlemt, kā rīkot izlaidumu 12. vai 13.jūnijā. Man par to informācijas nav,” saka E.Kanaviņa.

Pašvaldības kapitālsabiedrības pandēmijas laikā izveidojušas sistēmu attālinātai komunikācijai ar saviem klientiem. SIA “Alba” mājaslapā joprojām ir norāde, kā sazināties, nodot ūdens skatītāju rādījumus, saņemt un apmaksāt rēķinus ir iespējams, izmantojot vietni Bill.me. Arī SIA “Gulbenes nami” tagad ar saviem klientiem komunicē klātienē, taču piedāvā arī attālinātu saikni. Var zvanīt pa tālruni 68627722 vai arī rakstīt savu jautājumu uzņēmuma mājaslapā, norādot savu identitāti un kontaktinformāciju.

Valsts policijas ēkā Gulbenē jau pirms pandēmijas bija izveidota sistēma, ka, lai nokļūtu pie kāda policista vai rajona prokuratūras darbinieka, ir jāpiesakās dežūrdaļā, kas atrodas pirmajā stāvā. Arī turpmāk šāda kārtība pastāvēs. “Katram ienākušajam tiek pajautāts viņa mērķis. Tad cilvēks pats var telefoniski sazināties ar darbinieku, pie kura ir atnācis. Ir pieejami visi kontakttālruņi. Uz vietas ir arī telefons, pa kuru var zvanīt. Ienākušais var zvanīt pats vai arī viņa vietā to izdara kāds no darbiniekiem pirmajā stāvā. Pēc tam cilvēkam tiek dota iespēja doties uzmeklēt vajadzīgo kabinetu vai arī amatpersona nonāk lejā pats pie cilvēka,” saka Valsts policijas Gulbenes iecirkņa priekšnieks Ilmārs Ginevičs.

Vidzemes rajona tiesa Gulbenē arī pandēmijas laikā turpināja darbu. Atklātās tiesas sēdes ir iespējams apmeklēt arī klausītājiem, kuri tiešie procesa dalībnieki. Tomēr iepriekš ir jāpiesakās pie konkrētās lietas tiesneša par vēlmi klausīties atklāto tiesas sēdi (var ar šādu saskaņojumu vērsties tiesas ēkas pirmajā stāvā pie dežurējošā darbinieka vai arī zvanīt uz tiesu pa tālruņiem, kuru numuri atrodami tiesu portālā). Obligāta prasība esot nodrošināt divu metru distanci citam no cita. Ja, piemēram, tiesas sēde notiek nelielā telpā, kur nav iespējams izpildīt šādu distancēšanās prasību, interesenti, kuri nav procesa dalībnieki, tomēr sēdi apmeklēt nevarēs. “Dzirksteli” par to informē Vidzemes rajona tiesas pārstāve sadarbībai ar presi Nora Liepiņa. Viņa norāda – katra tiesā ir nodrošināta iespēja dezinficēt rokas. Nepieciešamības gadījumā cilvēkiem var tikt izsniegtas arī sejas maskas.

Tiesu portālā norādīts, ka pandēmijas laikā biežāk praktizēta videokonferenču izmantošana tiesas procesos. Šī prakse turpināšoties.

Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra ir publiskojusi informāciju, ka no 10.jūnija sāk klientu apkalpošanu klātienē, taču – tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tātad vispirms ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas centru Gulbenē, zvanot pa tālruni 64471243 vai rakstot e-pastu uz adresi gulbene@vsaa.gov.lv.

Nodarbinātības Valsts aģentūras Balvu filiāles Gulbenes klientu apkalpošanas centrā ar 10.jūniju darbu atsākusi parastajā režīmā. Tāpat kā pirms pandēmijas arī tagad vislabākā sadarbība veidojas, sazinoties iepriekš telefoniski pa tālruni 64471134 vai, rakstot uz e-pastu, piemēram, uz šo - Liga.Paidere@nva.gov.lv .