Vismaz gadu Gulbenes novadā darbojas Jaunās konservatīvās partijas (JKP) Gulbenes nodaļa.

Jau pagājušā gada vasaras beigās “Dzirkstele” rakstīja, ka partijas nodaļu vada jaunais uzņēmējs Jurģis Dzērve no Litenes pagasta. Šobrīd JKP mājaslapā lasāms, ka nodaļas vadītāja ir Guna Švika, kura darbojas uzņēmējdarbībā un dzīvo Lejasciemā.

“Mums attālinātā režīmā notika JKP Gulbenes nodaļas sanāksme un vadītāja pārvēlēšana. Jurģis ir iesaistījies starptautiskās biznesa aktivitātēs, tāpēc aizņemtības dēļ nolēma paiet malā no partijas nodaļas vadīšanas. Viņam ir vērā ņemamas biznesa ieceres arī saistībā ar Gulbenes novadu, ir zināšanas, ir pieredze, ar kuru dalīties. Jurģis joprojām ir partijā, ir kopā ar mums Gulbenes nodaļā,” stāsta G.Švika.

Aicina pievienoties domubiedrus

“Nāc komandā!” – ar šādu devīzi daudzu Gulbenes novada iedzīvotāju pastkastēs ir nonācis JKP Gulbenes nodaļas buklets, kurā akcents – “esam darītāji, ne citu kritizētāji”, kuru prioritāte ir “godīgs un atbildīgs ikdienas darbs”.

G.Švika saka – bija vēlme uzrunāt iedzīvotājus, vēl pirms ir sākusies 5.jūnijā gaidāmo pašvaldības kārtējo vēlēšanu kampaņa. Viņa uzsver – JKP Gulbenes novadā līdz šim pašvaldības vēlēšanās nav piedalījusies, tas ir politisks spēks, kas sevi pieteiks pirmoreiz. Izplatītais buklets visu iedzīvotāju pastkastītes nav sasniedzis. Bukletu nebijis ļoti daudz, un nav bijis arī mērķis sasniegt pilnīgi visus. Mērķis bijis informēt par JKP Gulbenes nodaļas esamību, aicinot domubiedrus pievienoties tai. Un tas nav saistīts tikai ar gatavošanos vēlēšanām vien.

G.Švika skaidro, ka JKP vēlas pulcināt ap sevi aktīvus cilvēkus, kuriem nav vienaldzīga novada nākotne, iespējas aktivitātei ir ļoti dažādas. Šobrīd JKP Gulbenes nodaļā ir partijas biedri, kuri piekrīt būt deputātu kandidātu sarakstā jaunajām novada domes vēlēšanām. Esot iespējams izveidot pilnu sarakstu.

Top programma savam novadam

JKP Gulbenes nodaļā top arī programma, domājot par savu novadu un tā attīstību. G.Švika teic – ir doma ietvert arī punktu par komunikācijas attīstīšanu ar sabiedrību, iedzīvotājiem un ar reģionālo laikrakstu. “Mēs gribam ierakstīt to, ko pēc tam arī darām. Negribam tukšus vārdus,” viņa uzsver.

Viens no JKP Gulbenes nodaļas biedriem ir arī gulbenietis Ivars Kupčs, kurš ir ierēdnis valsts iestādē. Arī viņš “Dzirkstelei” uzsver – partija vēlas novadā atrast arvien vairāk domubiedru un iedrošināt cilvēkus. “Ja cilvēku neinteresē, tad neinteresē. Ja tomēr ir interese, tad ir iespēja jautāt, uzzināt vairāk. Esam atvērti sarunai par to, kas notiek Latvijā, novadā no saimnieciskā, no politiskā viedokļa. Ja mēs tiekam novada domē, tad arī esam gatavi strādāt, darīt. Ja netiekam, tāpat mēs darām katrs savu ikdienas darbu un visi kopā esam sava novada patrioti, kuri vēlamies savā novadā justies labi,” viņš akcentē.

I.Kupčs stāsta, ka JKP Gulbenes nodaļā ir dažādu profesiju pārstāvji, arī ar pieredzi pašvaldības darbā. Viņš atgādina, ka arī pašam ir pietiekami liela pieredze kā bijušajam deputātam. “Man ir skaidrs, kā būtu deputātiem jāstrādā, kādai jābūt saiknei ar savas partijas pārstāvjiem Saeimā, ka ir jāveido kopējā sadarbība. Lai mēs ietu uz nolikto mērķi novada attīstībā, šai komunikācijai ir jābūt,” saka I.Kupčs.

Viņš piebilst, ka JKP Gulbenes nodaļā ir izglītības, tautsaimniecības, uzņēmējdarbības jomas pārstāvji, tādējādi kopējais “redzesloks ir daudzveidīgs”. Neesot vēlmes runāt, ka JKP biedri ir labāki par citu partiju pārstāvjiem novadā. Viņaprāt, vissvarīgākais esot spēt nolikt malā personiskās izpausmes un redzēt “vienu mērķi”, “darīt kopā” un sadarboties.







Fakti



JKP Gulbenes nodaļas līderi

Jurģis Dzērve – 13.Saeimas vēlēšanās kandidēja no JKP saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ar 26.numuru, ieguva 38 443 vēlētāju balsis, tomēr ievēlēts netika.

Guna Švika – ir 20 gadu darba pieredze pašvaldības administrācijā, bijusi arī izpilddirektore (tajā laikā nav sastāvējusi nevienā partijā).

Ivars Kupčs – bijis ilggadējs deputāts Gulbenes pilsētas domē (2005.gadā tika ievēlēts no “Jaunā laika” saraksta), novada domē (2009.gadā tika ievēlēts no “Jaunā laika” un “Pilsoniskās savienības” saraksta, 2013.gadā ievēlēts no “Vienotības” saraksta), bet 2017.gada Gulbenes novada domes vēlēšanās I.Kupčs “Vienotības” deputātu kandidātu sarakstā startēja ar 2.numuru, taču ar vēlētāju 1572 balsīm nepietika un viņš netika ievēlēts.