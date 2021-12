Patlaban būvdarbu posmā uz Smiltenes – Gulbenes šosejas notiek caurteku pārbūve

Uz valsts reģionālā autoceļa Smiltene–Gulbene 27 kilometru posmā no Taurēm līdz Gulbenei sākta seguma pārbūve un atjaunošana. Par to informē VSIA “Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa.

Portāla “www.dzirkstele.lv” lietotāji izsaka pretenzijas un pārmet, ka darbi sākti nepienācīgos laika apstākļos, un visu ziemu vajadzēs rēķināties, ka “jābrauc pa būvbedri”, kamēr darbi nenotiks. “Latvijas valsts ceļi” Komunikācijas nodaļa skaidro: “Patlaban būvdarbu posmā notiek caurteku pārbūve, kas kopumā paredzēta deviņās ceļa šķērsojuma vietās. Tur veic asfaltbetona seguma un esošo caurteku demontāžu. Pēc jauno caurteku iebūves asfaltbetona segums tiks atjaunots. Caurteku iebūves laikā ierobežots satiksmes kustības ātrums līdz 50 kilometriem stundā, uzstādot attiecīgās ceļa zīmes. Pēc darbu pabeigšanas tās tiks demontētas. Caurteku iebūves darbi tiek veikti jau šogad, lai jauno būvdarbu sezonu 2022.gadā uzsāktu ar ceļa seguma atjaunošanas darbiem. Tā tiek iegūts vērtīgs laiks, lai nākamgad maksimāli ātri izbūvētu jaunās ceļa konstrukcijas un līdz ar to autobraucēji iegūtu patīkamu pārvietošanās pa jaunizbūvēto asfaltbetona segumu.

Jau rakstījām, ka būvdarbu posmā noteikts ātruma ierobežojums 50 un 70 kilometri stundā. Satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm un vadstatņiem, bet aktīvo būvdarbu laikā no pulksten 8.00 līdz 16.30 ieviesīs vienu ar luksoforu regulētu posmu. Atkarībā no laikapstākļiem, darbus plānots turpināt līdz Ziemassvētkiem, un tos atsāks pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 2022. gada pavasarī. Seguma atjaunošanas posmā no krustojuma ar vietējo autoceļu Sinole–Tirzas stacija līdz Gulbenei (45,60.–60,91. km) paredzēta ceļa profila labošana un jaunas asfaltbetona dilumkārtas ieklāšana, autobusa pieturvietu atjaunošana, ūdens atvades sistēmas sakārtošana. Savukārt seguma pārbūves posmos (34,87.-45,60. km un 60,90.-61,22. km) paredzēta gan daļēja, gan pilnīga ceļa konstrukcijas pārbūve, kā arī divu asfaltbetona kārtu izbūve. Lai nodrošinātu iedzīvotāju drošu un ērtu nokļūšanu uz autobusa pieturvietām, pie Gulbenes (60,91.-61,22. km) abās pusēs autoceļam izbūvēs bruģētu, apgaismotu ietves posmu, savienojot ar jau esošo pilsētas ietvi.

Darbus par līgumcenu 7 127 027 eiro (ar PVN) veic SIA “8 CBR”, un tos plānots pabeigt 2022.gada rudenī. Projekta autors ir SIA “Projekts 3”, būvuzraudzību veic SIA “Būvju profesionālā uzraudzība”.