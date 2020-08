Pēc četru dienu meklēšanas jūrā atrasts noslīcis 19 gadus vecs gulbenietis

Pirmdien, 10.augustā Ventspilī, Baltijas jūrā devās peldēties divi jaunieši. Vienam puisim krastā ir izdevies tikt saviem spēkiem, bet otru jūra ieskalojusi dziļāk. Saskaņā ar “Dzirksteles” rīcībā esošo neoficiālo informāciju runa ir par kādu gulbenieti, kurš kopā ar draugu bija aizbraucis iestāties Ventspilī izglītības iestādē un pēc tam atpūties pie jūras. Vairāku dienu garumā turpinājās pazudušā puiša meklēšana, iesaistīti tika vairāki glābšanas dienesti. Šodien ap plkst. 16:30 jaunieša ķermenis tika atrasts. Par to infromē “ReTV” publicitātes vadītājs Andris Jurga.



Jaunieši devās peldēt, neņemot vērā to, ka Zilā karoga pludmalē bija izlikta dzeltenā brīdinājuma zīme par bīstamiem viļņiem, līdz ar to peldēties nav ieteicams. 100 metrus no krasta abi jaunieši sapratuši, ka jūra viņus skalo dziļāk, vienam no viņiem saviem spēkiem bija izdevies nokļūt krastā, bet otrs tika skalots dziļāk jūrā.



Ventspils Pašvaldības policijas Glābšanas dienesta vecākais glābējs Vincents Vilks "ReTV" saka: “Mēs nepamanījām. Pie mums atnāca otrs puisis, kas bija ar viņu. Viņš pieskrēja pie otrā torņa un teica, ka ir iegājis kopā ar draugu peldēt, bet viņa draugs ir parauts zem viļņa un nav spējis tikt ārā. Un arī pats esot knapi ticis ārā krastā.”

Glābēji nekavējoties devušies uz notikuma vietu, bet no krasta nekas neliecināja par nelaimi. Jau tajā pašā dienā tika iesaistīti vairāki dienesti, lai jūrā ieskaloto jaunieti pēc iespējas ātrāk atrastu.

Ventspils Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu pildītāja Dace Andersone "ReTV" stāsta: “Pašvaldības policija apseko šo krasta līniju, kas ir 1200 metri, un veic novērošanas darbus. Protams, pats primārais mums ir uzpasēt jebkuru peldētāju, kas ir atnācis šeit atpūsties.”

Pirmajās trīs dienās valdošais vējš liecināja, ka jaunietis varētu būt aizskalots uz Jūrkalnes pusi, bet šodien, vējam mainoties, tika paredzēts, ka jaunieša ķermenis varētu tikt atskalots atpakaļ Ventspils Zilā karoga pludmalē vai pat Staldzenes pusē. Meklēšanā iesaistījās arī Krasta apsardze, Valsts robežsardze, Zemessardze, Valsts policija un NBS gaisa spēki, kas šodien meklēja jaunieti atkārtoti ar helikoptera palīdzību.

NBS Gaisa spēku aviācijas eskadriļas kapteinis Jevgēņijs Hatkevičs: “Helikopteram ir infrasarkanā kamera, kas var atšķirt temperatūras starpību, ja ķermenis nav atdzisis pilnībā. Mēs virzāmies aptuveni 50-100 metru augstumā no ūdens. Mēs skatāmies vizuāli no augšas un arī ar infrasarkano kameru. Ja ir kāds siltums un tas var atstarot, mēs to redzēsim noteikti un infrasarkanās kameras arī.”

Glābšanas darbus sarežģīja arī nemierīgā jūra un spēcīgais vējš. Šodien ap plkst. 16:30 jaunieša ķermenis tika atrasts un nodots Valsts policijai.

Glābēji vēlas vērst ikviena cilvēka uzmanību, ka ir jābūt piesardzīgiem, īpaši augusta un septembra mēnešos, kad jūra ir visnemierīgākā. Ikdienā Zilā karoga pludmalē darbojas pieci glābēji un iedzīvotājiem ir jāseko līdzi brīdinājuma zīmēm, kas tiek izliktas pie visām ieejas laipām.