Pēc kopīgas alkohola lietošanas nozog automašīnu un avarē Beļavas pagastā

Valsts policijā 27.jūlijā saņemta informācija par nozagtu automašīnu Gulbenes novadā, kura vēlāk tika atrasta avarējusi Beļavas pagastā. Uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa amatpersonas aizturēja kādu vīrieti. Policijā sākts kriminālprocess.

“27.jūlijā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Gulbenes novadā no kāda īpašuma ir nozagta vieglā automašīna “VW Touran”. Automašīna vēlāk atrasta avarējusi Beļavas pagastā. Valsts policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess un aizturēta iespējami vainīgā persona. Jāpiebilst, ka aizturētais vīrietis jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka, pēc kopīgas alkohola lietošanas, vīrietis, izmantojot situāciju, kamēr automašīnas īpašnieks iesnaudies, nozadzis no mājas pagalma tur esošo automašīnu un vēlāk ar to avarējis,” informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175.panta 3.daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību.