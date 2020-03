Pēc ziemas pārtraukuma turpinās labiekārtot Spārītes parku Gulbenē

Gulbenes novada pašvaldība 2019.gada otrajā pusē uzsāka Spārītes parka labiekārtošanu, piesaistot finansējumu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam. Tiek labiekārtota Spārītes parka daļa no Blaumaņa ielas līdz Brāļu kapiem, atjaunojot gājēju celiņu segumu, ierīkojot apgaismojumu, iztīrot dīķi un izveidojot aktīvās atpūtas zonas. Pēc ziemas pārtraukuma darbi tiks turpināti, bet atklāšana paredzēta novada svētku laikā.

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane informē - lai projekta realizācija būtu iespējama, ir piesaistīti partneri: Daugavpils novada dome, Preiļu novada dome, Pleskavas rajona administrācija, Porhovas rajona administrācija, Veļikije Luki pilsētas administrācija, Kuņjas rajona administrācija. Katrā no partnera teritorijām tiks veikti ieguldījumi parku izveidē un atjaunošanā, kā arī īstenoti sadarbības stiprināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumi starp parku un dārzu speciālistiem, paaugstināta izpratne un zināšanas par vidi, izmantojot zaļās klases, dabas takas un pasākumus, kas tiks rīkoti projekta gaitā.

“Lai parkā saglabātu vēsturisko elpu, gājēju celiņu atjaunošanā un izbūvē esam izvēlējušies grants-dolomīta maisījuma segumu. Tāpat arī caurteku galu apdari esam saglabājuši vēsturiskā izskatā. Pēc ziemas pārtraukuma norisināsies melnzemes sakārtošana un nostiprināšana pie celiņiem, apzaļumošana un uz saliņas esošās atpūtas vietas papildināšana ar rotaļu un aktīvās atpūtas elementiem. Savukārt jau šobrīd visi projektā “Parki bez robežām” iesaistītie partneri no Latvijas un Krievijas gatavojas parku festivāliem vasarā, kā arī veido vienotu informatīvi izglītojošu materiālu par parkiem savās pilsētās. Spārītes parka atklāšana plānota 24.-25.jūlijā Gulbenes novada svētku laikā,” informē Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Elīna Strode.

G.Kalmane atgādina, ka Spārītes un Emzes parka senais nosaukums bija Marijas parks, ko Vecgulbenes muižas barons Heinrihs fon Volfs veltījis savai sievai Marisai. Lai iemūžinātu pāragri mūžībā aizgājušās baroneses Marisas piemiņu, barons Heinrihs lika izrakt divus dīķus. Viens no tiem tika nosaukts par Asaru dīķi, jo tā centrā uzbēra saliņu asaras formā, savukārt otrs – par Svēto ezeru. Tam pa vidu bija viena lielāka sala, tai apkārt – sešas mazākas. Uz visām salām bija dažādas skulptūras (eņģeļi, vilki kā Volfu simbols, lāči, putni u.c.), uz mazajām salām bija akmeņi. Uz katra akmens bija iekalts viens no baroneses Marisas vārda burtiem. Dažus no tiem varam saskatīt arī šodien. 20.gadsimta trīsdesmitajos gados šī parka daļa ieguva Spārītes nosaukumu, tā tas tiek saukts arī tagad.