Pēdējās diennakts laikā jauni Covid-19 inficētie reģistrēti vairākās Latvijas lielajās pilsētās, kā arī COVID-19 konstatēta Gulbenes novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācija. Vakar Rīgā, Jelgavā un Liepājā reģistrēts pa vienam jaunam inficētajam. Tādējādi Rīgā ar COVID-19 sasirgušo iedzīvotāju skaits palielinājies līdz 81, bet Jelgavā un Liepājā inficēto skaits joprojām nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Pārējie inficētie dzīvo novados, kuros saslimšanas līmenis nepārsniedz piecus gadījumus. Līdz ar Gulbenes novada pievienošanos vīrusa skartajām teritorijām, COVID-19 pašlaik ir reģistrēts 23 Latvijas pašvaldībās.

No pēdējā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficētajiem divi ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet pa vienam vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Viens no jaunajiem saslimušajiem ir arī vecāks par 70 gadiem.

Kā ziņots, aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1752 COVID-19 testi, atklājot sešus jaunus saslimšanas gadījumus ar Covid-19.

SPKC rīcība esošā informācija liecina, ka trīs saslimušie bijuši kontaktā ar citu saslimušo, viens saslimušais atgriezies no ārzemēm, vēl viens saslimušais kontaktējās ar ārzemnieku, savukārt par vēl vienu personu informācija vēl tiek precizēta.

Līdz šim valstī veikti 186 975 COVID-19 izmeklējumi, un saslimšana konstatēta 1203 personām. Atveseļojušies ir 1045 līdz šim ar Covid-19 sasirguši cilvēki.

Latvijā mirusi 31 ar COVID-19 inficēta persona jeb 2,6% no reģistrētajiem inficētajiem.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, pēdējās diennakts laikā jauni pacienti ar Covid-19 slimnīcās nav ievietoti, savukārt viens pacients no tām izrakstīts. Līdz ar to kopā stacionāros ārstējas divi pacienti: visi pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu.