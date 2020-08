Gulbenes novadā aizvadītāja diennaktī konstatēts vēl viens COVID-19 slimnieks. Kopumā līdz šim Gulbenes novadā oficiāli reģistrēti 11 COVID-19 slimnieki. Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja “Dzirkstelei” stāsta, ka šī persona, kurai COVID-19 konstatēts aizvadītajā diennaktī nav saistīta ar pēdējiem diviem Gulbenes novadā reģistrētājiem COVID-19 slimniekiem, kuriem saslimstība tika konstatēta 28.jūlijā. I.Arāja norāda, ka pēdējā saslimušā kontaktpersonas ir noteiktas.

Starp šīm 11 ar COVID-19 saslimušajām personām ir divas Valsts darba inspekcijas darbinieces, vienai saslimšanu konstatēja 28.jūlijā. Valsts Darba inspekcija Gulbenē atrodas divās adresēs: Ozolu ielā 2a un Ābeļu ielā 8. Šobrīd abās adresēs Valsts Darba inspekcijas Gulbenes sektors ir slēgts. Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas Gulbenes sektora vadītājs-galvenais valsts inspektors Ainārs Šmagris “Dzirkstelei” apstiprina, ka Valsts darba inspekcijas Gulbenes sektorā saslimšana ar COVID-19 konstatēta divām darbiniecēm. Abas ir Inspekcijas Gulbenes konsultatīvā centra, kas atrodas Ābeļu ielā, darbinieces.

I.Arāja arī norāda, ka pirmais 22.jūlijā oficiāli reģistrētais COVID-19 slimnieks Gulbenes novadā nebija atgriezies no ārvalstīm. Vaicājot, kur šī persona varēja inficēties, I.Arāja atbild: “Tas ir jautājums, ar ko strādā un nodarbojas epidemiologi. Ja, mēs (SPKC), saņemam informāciju par pozitīvu gadījumu, uzsākam izmeklēšanu un tad skaidrojam – veicam aptaujas, caur kurām uzzinām, kādas ir šīs personas ikdienas gaitas, kur ir būts, ar ko tikušies, tālāk meklējam avotus, kur varēja inficēties un saslimt. Pirmajai inficētajai personai Gulbenes novadā savstarpējo ģimenes kontaktpersonu vidū ir bijis cilvēks, kas atgriezies no ārvalstīm, bet tā nebija valsts, kura iekļauta sarkanajā vai dzeltenajā sarakstā, no kuras atgriežoties ir jāievēro pašizolācija. Bet šis cilvēks arī ir saslimis ar COVID-19. Līdz ar to, atgriežoties no ārzemēm, SPKC ieteikums ir novērot veselību. Arī atgriežoties no ārvalstīm, kur saslimstība ir zema, var saslimt,” brīdina I.Arāja.