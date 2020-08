Pēdējam saslimušajam ar COVID-19 Gulbenes novadā nav zināms inficēšanās avots

Gulbenes novadā šobrīd ir 17 COVID-19 slimnieki. Par to liecina Slimību profilakses un kontroles centra sniegtā informācija. Savukārt Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību speciāliste Anna Karolīne Šaule “Dzirksteli” informē, ka trīs COVID-19 pacienti no Gulbenes novada joprojām ārstējas slimnīcā Rīgā. Viņi visi ir ar vidēji smagu slimības gaitu – nepieciešama stacionāra ārstēšana, bet slimnieki neatrodas intensīvā terapijas vai reanimācijas nodaļā.

Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja “Dzirkstelei” stāsta, ka pēdējais Gulbenes novadā ar COVID-19 saslimušais ir strādājošs cilvēks. “Ir uzsākta epidemioloģiskā izmeklēšana. Šobrīd nav zināms inficēšanās avots, ir darba versijas par iespējām, bet pagaidām neizdalās konkrētāka versija,” saka I.Arāja.

Pēc “Dzirksteles” rīcībā esošās informācijas pēdējais saslimušais ar COVID-19, kuram saslimšana konstatēta 5.augustā, ir Gulbenes novada Sporta pārvaldes darbinieks. Lai konkretizētu informāciju, “Dzirkstelei” vakar neizdevās sazināties ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Normundu Audzišu, kurš bija atslēdzis telefonu, savukārt Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers ne noliedz, ne apstiprina “Dzirkstelei” šādu informāciju. Vaicājot, kā šobrīd noris darba organizācija Sporta pārvaldē, viņš pastāstīja: “Mums pašlaik darba process ir attālināti”. L.Krēmers saka, ka gan viņa vadītā, gan citas pašvaldības iestādes gaida 12.augustu. “tad skatīsimies, kādu lēmumu pieņems pašvaldība,” saka L.Krēmers.

Jāpiebilst, ka 4.augustā Gulbenes pašvaldībā drošības ierobežojumu laikā viesojās Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis un ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss. Vizītes laikā tika apskatīts arī Gulbenes sporta centrs, kur atrodas Sporta pārvalde. Šāda informācija bija lasāma “Facebook” Gulbenes novada profilā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis “Dzirkstelei” apliecina to, ka, visticamāk, ārkārtējā situācija Gulbenes novadā pēc 12.augusta tiks pagarināta. “Lai atceltu ārkārtas situāciju, mums ir jābūt pārliecībai, ka situācija stabilizējas. Pagaidām šādu sajūtu nejūtu. Ja saslimušo skaits stabilizējas, mazinās, tad varam atļauties kaut ko vairāk, protams, saglabājot piesardzību,” saka A.Caunītis.

Viņš arī skaidro, ka pagaidām privātu pasākumu organizatoriem no pašvaldības puses ir ieteikuma raksturs, lūgums izvērtēt iespēju atcelt vai pārcelt ieplānotos pasākumus šajā laikā.

A.Caunītis arī uzsver, ka piesardzībai jābūt, bet nevajag

COVID-19 “uztvert arī kā pasaules galu”. “Parādās diskriminācijas pazīmes, tas nozīmē - ja esi no Gulbenes, tad nebrauc, nerādies. Tam tā nevajadzētu notikt. Mums visiem kopā jāievēro piesardzības pasākumi, nediskriminējot kādas pašvaldības iedzīvotājus,” aicina A.Caunītis.

I.Arāja atgādina, ka šobrīd veselībai ir jāpievērš pastiprināti uzmanība. Ja persona uzzina, ka ir saslimusi ar COVID-19, ir jāpaliek mājās, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāatver darbnespējas lapa.

“Tātad pirmā rīcība – palikt mājās! Iespējams saslimušā kontaktpersonas jau ir aizgājušas uz darbu, bet, kad epidemiologs zvana, arī šiem cilvēkiem ir jādodas mājās. Pēc būtības ir tā, ja ir saslimšanas simptomi, uz darbu nevajag iet. Bet reizēm jau liekas - nedaudz iesnas, nedaudz sāp kakls. COVID-19 gadījumā simptomi var būt arī neizteikti. Kakls var sāpēt tikai nedaudz, temperatūra arī nav obligāts nosacījums. Temperatūra var būt arī neliela - 37,3. Nav obligāti tā, kā pie gripas, kad ļoti strauji kāpj temperatūra, un tā ir augsta, kā arī ir drudzis. Protams, arī ar COVID-19 saslimušajam var būt augsta temperatūra, bet var būt arī zema. Nav vienādi simptomi visos gadījumos. Bieži simptomi ir liels nogurums un stipras galvassāpes. Atsevišķos gadījumos - arī caureja. Dažādi. Tie, kas izslimojuši COVID-19, stāsta, ka pazūd garšas un smaržas sajūta,” stāsta I.Arāja.



Avots: SPKC, Gulbenes novada pašvaldība, “Paliec mājās”