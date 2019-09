Pie Gulbenes novada domes ēkas – trīs stāvvietas klientiem

Lai apmeklētājiem piekļuve iestādēm Gulbenes novada domes ēkā būtu ērtāka, tagad klienti var izmantot trīs autostāvvietas ēkas priekšpusē, norādot stāvēšanas laika limitu - 30 minūtes. Par to informē “www.gulbene.lv”. Stāvvieta atrodas iepretim Gulbenes novada pašvaldības administratīvās ēkas galvenajai ieejai un tā noteikta ar zīmi “Stāvēšanas zona”.

Pašvaldība aicina autovadītājiem uz automašīnas priekšējā paneļa novietot informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis novietots konkrētajā stāvvietā. Ja šoferim nav iegādāts stāvēšanas pulkstenis, to uz stāvēšanas laiku var saņemt pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Ābeļu ielā 2, vai laiku uzrakstīt uz lapiņas. Stāvēšanas laika ierobežojums darbosies katru darbdienu no pulksten 8.00 līdz 17.00, piektdienās 8.00 – 16.00. Par šo noteikumu neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība, ko kontrolēs Gulbenes novada pašvaldības policija.