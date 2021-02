Skolnieciņš no svētezera

Saltā ziema rit savā krāšņumā. Zemi klāj balts sniegs. Aukstās naktis ir kļuvušas par ikdienu. Visapkārt valda ziemas burvība. Tik par nelaimi, šo pasakaino skatu aizsedz kovid-19 (covid-19) pandēmija. SARS-CoV-2 vīruss negrib atkāpties. Kovid-19 sērga ir negatīvi ietekmējusi mūsu dzīves. Tomēr nevajag skumt un bēdāties, jo pavisam drīz sāksies vakcinācija pret SARS-CoV-2 vīrusu. Lai gan pašlaik vakcinācija ar tādu ražotāju vakcīnām kā Pfizer-BioNTech, AstraZeneca un Moderna ir nedaudz aizkavējusies, taču pēc brīža vīruss taps uzveikts. Vakcinācija ļaus mums uzvarēt kovid-19 sērgu, tāpēc, mani mīļie tautieši, vakcinēsimies! Rindā uz vakcināciju var pieteikties gan elektroniski mājaslapā manavakcina.lv, gan telefoniski zvanot uz 8989 darbadienās no pulksten 9:00 līdz 17:00. Būsim apzinīgi. Parūpēsimies par savu un apkārtējo drošību savlaicīgi. Nepadosimies! Ticēsim labajam, ticēsim Latvju Dieviem. Godāsim visvareno Pērkonu. Pielūgsim Pērkonu. Uzvilksim kaklā pērkonkrustu. Iekursim savas viensētas pagalmā rituālo ugunskuru par godu Pērkonam – Debesu Tēvam. Ziedosim ugunskurā trīs saujas zirņu un gabaliņu sviesta. Lūgsim Pērkona svētību sev un savai dzimtai. Pērkons ir viens no spēcīgākajiem mūsu sentēvu Dieviem. Pērkons ar prieku uzklausīs mūsu lūgšanas. Kopš senseniem laikiem Pērkoņtēvs ir palīdzējis mūsu senčiem uzvarēt ienaidniekus un nepadoties cīņā. Arī šoreiz Pērkons nepametīs mūs grūtībās. Vajag tikai ticēt un no sirds lūgt viņa svētību. Lai visvarenais, visu godātais Pērkons svētī katru no mums, kas viņam tic! Lai godāts Pērkons – Debesu Tēvs mūžīgi mūžos kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir! Visa slava Pērkonam!

Ar Pērkona svētību, Skolnieciņš no svētezera [Latvju Dievu dēls]

Latvju Dievi mūžam viedi.

