Piektdien un sestdien Gulbenes novadā reģistrēti 10 jauni Covid-19 gadījumi

Sestdien Latvijā reģistrēti 1033 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par desmit Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Gulbenes novadā piektdien un sestdien kopā reģistrēti 10 jauni Covid-19 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 3.oktobri reģistrēti 72 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 3.oktobri ir 367.

Sestdiena bijusi otrā diena pēc kārtas, kad Latvijā reģistrēta desmit Covid-19 pacientu nāve. Kopā pagājušajā nedēļā Latvijā nomiruši 52 Covid-19 pacienti.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādījās sestdien Latvijā pieaudzis līdz 585,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem sestdien Latvijā reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 825 bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 208 bija vakcinēti.

Sestdien Latvijā divi mirušie Covid-19 pacienti bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, viens vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Sestdien Latvijā kopumā veikti 9075 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 11,4 %. Pēdējo reizi pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis augstāks 2.janvārī, kad tas bija 12,6 %.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 161 641 cilvēkam, bet miris 2741 ar šo slimību sasirgušais.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 11 081. Pēdējo reizi saslimušo kopskaits divās nedēļās virs 11 000 atzīmes bija šī gada 28.janvārī.