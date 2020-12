Šodien biju Maxima veikalā, centrā....... ja godīgu tur nav kur apgriezties un cilvēki viens otru gāž no kājām, sen nebiju tur bijusi, bet šodien sapratu, ka laikam neviens vairs nestrādā, jo veikals pilns jau 13:30 pat mašīnu nav kur nolikt...... plus vēl starp neskaitāmo klientu drūzmu cenšas izspraukties grīdas mazgājamā mašīna, kura ir lielāka par pašu veikalu :) ja godīgi, tad saprotu kādēļ saslimušo skaits tikai vairojas, cilvēki vairs neievēro distanci, viens otram grūžas virsū utt.... žēl, bet mēs neprotam pāris nedēļas ievērot noteikumus, ja visi būtu apzinīgāki, sen jau no šīs bedres mēz būtu izkāpuši.....

Ance

Otrdiena. Madona. Lielie veikali. Desmit no rīta un divi pēcpusdienā. Nav kur adatai nokrist. Vairāk kā divas stundas. Bet man vajadzēja pārtiku. Nebiju bijusi veikalā divas nedēļas. Domāju,kā nomiršu. Karsti,kur apsēsties nav. Jā gribu nomazgāt rokas,jāmaksā 20 kapeikas. Cik tālu vēl mēs iesim?

Ko no tā mēs varam secināt????

Tie cilvēki,kas strādā "IT KĀ" no mājām,galu galā ir veikalos. Gana daudz bija arī skolnieku.

Varbūt kāds var pateikt,kāda te ir drošība ?

pirms 6 stundām, 2020.12.16 21:49