Ceturtdienas pievakarē un naktī uz piektdienu Latvijā būtiski pastiprināsies rietumu, dienvidrietumu vējš, tas var pāraugt postošā vētrā, brīdina sinoptiķi. Par to informē ziņu aģentūra “Leta”.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu, gandrīz visā valstī prognozējot vēja brāzmas virs 20 metriem sekundē (m/s), piekrastē - līdz 30 m/s.

Informācija “Gismeteo.lv” liecina, ka Gulbenē ap pusdienlaiku vēja brāzmas pastiprināsies līdz 17 m/s. Gaisa temperatūra būs plus 7 grādi. Ap diviem pēcpusdienā sāks līt. Vakarā vējš pastiprināsies līdz 22 m/s. Gaisa temperatūra naktī – plus 2 grādi. Piektdien rīta pusē vēja brāzmas sasniegs 24 m/s. Piektdien, 13.martā, Gulbenē vējš pūtīs no 9 līdz 19 m/s. Gaisa temperatūra dienā - plus 6 grādi. No rīta ap astoņiem skaidrosies, bet jau ap vienpadsmitiem sāks līt. Vakarā lietus pastiprināsies. Naktī uz sestdienu temperatūra pazemināsies līdz mīnus 2 grādiem.

“Leta” informē - jaunākās prognozes liecina, ka Dienvidkurzemes piekrastē - Liepājā un dienvidos no pilsētas - ceturtdien plkst. 17.00-22.00 vēja ātrums brāzmās var sasniegt 30-35 m/s. Vakarā un nakts sākumā arī Ventspilī iespējamas brāzmas līdz aptuveni 30 m/s.

Ar mazāku varbūtību 30 m/s stipras brāzmas naktī uz piektdienu iespējamas Vidzemes piekrastē.

Valsts lielākajā daļā vēja ātrums brāzmās vakarā un naktī sasniegs 20-27 metrus sekundē.

Piepildoties prognozēm, šī kļūs par stiprāko ciklona izraisīto vētru Latvijā kopš 2014.gada 13.decembra. Vēl lielāks vējš pēdējos gados bijis pērkona negaisa izraisītajās vētrās un virpuļviesuļos.

Ceturtdien palaikam līs, debesis būs pārsvarā mākoņainas. Gaisa temperatūra sasniegs plus 5-9 grādus.

Rīgā gaidāms lietus un plus 8 grādi. Vakarā un naktī rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 23 m/s, pie jūras - līdz 28 m/s.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Gaidāmā vētra saistīta ar jaunu ciklonu, kura centrs no Skandināvijas dienvidiem virzās uz Igauniju. Atmosfēras spiediens Latvijā no rīta 745-750 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī, pēcpusdienā un vakarā tas strauji pazemināsies.