Naktī uz trešdienu Gulbenē plosījās pamatīgs vējš.

AS “Sadales tīkls” preses sekretāre Tatjana Smirnova informē, ka naktī uz trešdienu vēja ietekmē elektroapgādes traucējumi Gulbenes novadā nav reģistrēti. Trešdien no rīta gan saņemta informācija par elektroapgādes traucējumiem zemsprieguma 0,4 kilovoltu elektrotīklā, kurus izraisīja koku zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīniju vadiem, kā arī, lai atjaunotu elektroapgādi klientiem, AS “Sadales tīkls” operatīvā darba brigāde veica drošinātāju nomaiņu transformatoru apakšstacijās. Elektroapgāde trešdien tika traucēta 34 klientiem.

Bet vēl pirms stiprā vēja naktī uz trešdienu nenoskaidrotas personas pastrādāja nedarbu, kuru varētu pierakstīt spēcīgajam vējam, bet tas tomēr ir cilvēku roku darbs. Vairāki lielie maisi ar āboliem bija izmētāti uz Skolas ielas Gulbenē netālu gājēju pārejas pie veikala “Maxima”. Tas konstatēts pirms pusnakts. Aculiecinieks stāsta: “Es iznācu ar suni no parka, dzirdēju kaut kādus trokšņus uz ielas. Manīju pāris puišus ieskrienam parkā burtiski sprintā. Pēc tam pamanīju ābolu maisus uz ielas. Tā ka varbūt tie puiši būs tie vainīgie. Viņu sejas neredzēju un viņus nepazinu.”

Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards par šo faktu uzzināja no “Dzirksteles”. Viņš norāda, ka neviens par šo faktu viņiem nav ziņojis.