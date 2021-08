Pirmdien Gulbenes novadā reģistrēti 2 jauni Covid-19 gadījumi

Pirmdien Latvijā konstatēti 154 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par diviem nāves gadījumiem saistībā ar šo slimību, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Gulbenes novadā pirmdien reģistrēti 2 jauni Covid-19 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 16.augustu reģistrēti 20 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 16.augustu ir 101,9.



Iepriekš par lielāku saslimušo skaitu Latvijā ziņots pirms diviem mēnešiem - 16.jūnijā, kad tika konstatēti 156 Covid-19 gadījumi.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs diennakts laikā Latvijā ir pieaudzis no 65,8 līdz 68 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Viens no aizvadītajā diennaktī mirušajiem Latvijā bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, savukārt otrs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

No pēdējās 24 stundās atklātajiem gadījumiem Latvijā 137 cilvēki bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 17 - vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 10 234 Covid-19 izmeklējumi un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 1,5%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 140 325 cilvēkiem, bet miruši 2565 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā kopumā inficējušies 1288 cilvēki.

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti 15 Covid-19 pacienti, savukārt 12 izrakstīti, tādējādi kopējais stacionēto pacientu skaits 24 stundās ir pieaudzis no 67 līdz 69 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta sniegtā aktuālā informācija.

Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 57 Covid-19 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu un 12 ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 17,4% stacionēto šobrīd ir ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim no stacionāriem izrakstīti kopumā 14 449 Covid-19 pacienti.