Pirmdien Gulbenes novadā reģistrēti 5 jauni Covid-19 gadījumi

Pirmdien Latvijā konstatēti 125 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemti divi ziņojumi par nāves gadījumiem saistībā ar šo slimību, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs Latvijā diennakts laikā ir pieaudzis no 50,6 līdz 53,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Gulbenes novadā pirmdien reģistrēti 5 jauni Covid-19 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 10.augustu reģistrēti 23 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 10.augustu ir 117,2, kas Gulbenes novadu ierindo otrajā vietā Latvijā.

No visiem 24 stundās Latvijā atklātajiem gadījumiem 95 bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 30 - vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 8839 Covid-19 izmeklējumi un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 1,4%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 139 587 cilvēkiem, bet miris 2561 ar šo slimību sasirgušais.

No aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrētajiem nāves gadījumiem viena persona bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem un vēl viena - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Kopumā 14 dienās Latvijā reģistrēti 1015 saslimšanas gadījumi. Šāds rādītājs - vairāk nekā 1000 gadījumi divu nedēļu laikā - pēdējo reizi tika reģistrēts jūnija beigās.