Plāno sākt darbu pie Gaujas regulēšanas

Tuvāko mēnešu laikā varētu sākties darbi pie brūkošā Gaujas krasta. To “Dzirkstelei” apliecina Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis. “Dzirkstele” jau rakstīja, ka pagājušā gada vasarā Gulbenes novada domes sēdē deputāti lēma atbalstīt deputāta Intara Liepiņa rosināto jautājumu par nepieciešamību rīkoties Lejasciemā, lai Gaujas upes brūkošie krasti neapdraudētu vairākas dzīvojamās mājas un ceļa posmu Lejasciems - Mālmuiža. Lēmuma projektā tika paredzēts, ka darbiem tiks atvēlēti 15 000 eiro. A.Caunītis stāsta, ka, izrunājoties ar speciālistiem, nonākts pie secinājuma, ja tikai pārtīra upes gultni un krastā neko nestiprina, tad “straume visu aiznesīs prom un efekts nebūs nekāds”. Viņš arī norāda, ja grib nopietni pārbūvēt, tad ar 15 000 eiro neko nevar izdarīt. Tas maksājot daudz vairāk. “Pašlaik ir tehniskās dokumentācijas izpēte, kādi būs tie darbi. Kas ir tās lietas, ko var darīt. Bija doma, ka no diviem objektiem, ko demontējām, likt krastu nostiprināšanai betona plāksnes. Bet Litenē, demontējot katlumāju, betona plāksnes bija tik bēdīgā stāvoklī - tās bija sadrupušas, ka par to pārvešanu nevarēja būt ne runas. Ir doma stiprināt krasta pusi ar akmeņu krāvumu. Reāli darbi varētu būt tuvākajā periodā. Savedīs tur akmeņus, un tad, cik varēs, kraus un stiprinās. Upes krasta posms, kurš būtu jāstiprina, ir salīdzinoši garš - 150 metri. Redzēs, vai sanāks. Ja neizdosies, būs jādomā kāda cita metode,” stāsta A.Caunītis.