Šobrīd Gulbenes novada pašvaldībā tiek gatavoti dokumenti tirgus izpētei “Gulbenes novada pašvaldības meža īpašumu inventarizācijas plānu un mežsaimniecisko darbu projekta izstrāde” – liecina pašvaldības publiskota informācija.



Ir plānots pirkt pakalpojumu ar mērķi “veikt nenoplicinošu un ilgtspējīgu pašvaldības mežu apsaimniekošanu”. Paredzēts izstrādāt darbprojektu to meža zemju izmantošanai, kuru platību ir lielāka par vienu hektāru.

Tiks veikta arī pašvaldības meža inventarizācija, kas nozīmē informācijas iegūšanu par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšanu.

Diskusija par to, vai pašvaldībai no saviem mežiem jāatbrīvojas vai tomēr tie ir jāapsaimnieko un jāsaglabā nākamajām paaudzēm sākās 2019.gadā, kad iedzīvotāji protestēja pret pašvaldības nodomu pārdot 142 hektārus lielo Jaungulbenes silu. Tomēr novada domes 19.septembra sēdē toreiz deputātu vairākums nobalsoja par šīs zemes pārdošanu SIA “Silvestica Green Forest Latvia”, kura pašvaldības kontā jau ir iemaksājusi nosolītos 888 000 eiro. Nespēja iespaidot tas, ka iedzīvotāji bija savākuši 800 parakstus pret sila pārdošanu.

Gulbenes novada pašvaldībai ir 609,01 hektāri ar meža zemi. Uz tiem meži atrodas 235,29 hektāros. Pašvaldībai šī zeme atrodas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (avots: Gulbenes novada pašvaldība).