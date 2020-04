Policija aicina parūpēties par sava velosipēda drošību

Pavasarī, kad cilvēki sāk aktīvāk pārvietoties ar velosipēdiem, sarosās arī šo braucamrīku zagļi. Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un rūpīgi padomāt par sava velosipēda drošību, lai nenāktos saskarties ar nepatīkamām emocijām, paliekot bez sava braucamrīka.

2019.gadā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā kopumā reģistrētas 102 velosipēdu zādzības, savukārt 2020. gada pirmajā ceturksnī – 16 velosipēdu zādzības. Laika posmā no 2019.gada janvāra līdz 2019. gada decembrim Gulbenes iecirknī reģistrētas 8 velosipēdu zādzības.

“Par zādzību iemesliem bijuši gan nedrošā vietā novietoti velosipēdi, gan nepieslēgti velosipēdi un pat sliktas kvalitātes slēdzenes. Policijas pieredze liecina, ka visbiežāk velosipēdi nozagti no daudzdzīvokļu ēku kāpņutelpām un daudzdzīvokļu ēku pagalmiem, tāpat ir fiksēti vairāki gadījumi, kad zādzība konstatēta pie tirdzniecības vietām. Policija atgādina, ka zagļi spēj būt radoši un situācijās, kad nav iespējams nozagt pašu divriteni, viņi var mēģināt nozagt tā vērtīgākās daļas, tādēļ būtiski ir nodrošināties, neatstājot uz velosipēda neko, kas būtu viegli aiznesams. Tāpat, atstājot savu velosipēdu velonovietnēs, ir jāpārliecinās par velonovietnes statīva drošību un to, vai pie tā ir iespējams pieslēgt riteni ar rāmi. Tomēr, ja nav iespējas velosipēdu novietot velonovietnē, policija aicina to pieslēgt pēc iespējas tuvāk videonovērošanas kamerām. Tad zādzības gadījumā policijai būs iespēja iegūt videonovērošanas kameru ierakstus, kas palīdzēs atrast iespējamo garnadzi,” saka Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Valsts policija iesaka pašam vairāk rūpēties par sava velosipēda drošību: reģistrē – ja to nozags, velosipēdu būs vieglāk atrast; pieslēdz – iegādājies drošu un izturīgu saslēgu; pieslēdz pareizi – meklē vietas, kur velosipēdu var pieslēgt visdrošāk – saslēdzot riteni kopā ar rāmi; pieslēdz arī iekštelpās – glabājot velosipēdu kāpņutelpā vai uz balkona, velosipēds vienmēr ir jāpieslēdz; ja velosipēds ir nozagts, zvani policijai pa tālruņa numuru 110.

Valsts policija aicina iedzīvotājus reģistrēt savu velosipēdus, kas ir izdarāms CSDD interneta vietnē https://csdd.lv/velosipedu-registracija/vispariga-informacija , velosipēda īpašniekam šajā gadījumā ir iespēja saņemt velosipēda reģistrācijas uzlīmi. Ja velosipēds ir ticis nozagts, jāreģistrē atzīme CSDD un jāraksta iesniegums Valsts policijā, ko var izdarīt jebkurā Valsts policijas iecirknī vai izmantojot portālu https://www.latvija.lv

“Valsts policija iedzīvotājiem atgādina arī par Valsts policijas mājaslapā izvietoto sadaļu “Atrastās mantas” http://www.vp.gov.lv/?id=737, kurā atrodama informācija par visām Valsts policijas atrastajām mantām, šajā sadaļā aicinām ieskatīties arī personām, kurām nozagti velosipēdi, iespējams, pie mums jau atrodas Jūsu velosipēds, bet tas ir pārkrāsots vai tam nomainītas kādas detaļas, līdz ar ko to nevaram vairāk identificēt kā iepriekš nozagtu,” uzsver Z.Vaskāne.