Policija aicina pasargāt savu privātmāju un tās teritoriju no zagļiem

Vasaras sezona parasti ir garnadžu iemīļotākais laiks, gan tādēļ, ka saimnieki biežāk savus īpašumus atstāj bez uzraudzības ilgāku laika posmu, kā arī atstāj bez pieskatīšanas savas lietas māju pagalmos, neaizslēdz ēku durvis, nenorobežo teritorijas. Tā ir r tika daļa iemeslu, kas veicina zādzību izdarīšanu no privātmājām un to teritorijām.



Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas vecākais inspektors Jānis Vehi informē, ka Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā 2020.gada 5 mēnešos reģistrētas 11 zādzības; 2019.gada 5 mēnešos - 8 zādzības; 2019. gadā kopumā reģistrētas 25 zādzības.

“Lai nekļūtu par zādzības upuri, policija aicina atcerēties un ievērot dažus drošības padomus!” uzsver J.Vehi.

Neatstāj bez uzraudzības savas mantas!

Policija, analizējot zādzību izdarīšanas metodes, ir secinājusi, ka viens no zādzības veidiem ir bez uzraudzības vai neaizslēgtās telpās atstātas lietas, kas pieejamas bez īpašas piepūles. Zagļus piesaista privātmāju teritorijā atstāta dārza tehnika, velosipēdi vai kādas citas mantas, kam ir materiāla vērtība un ko pēc zādzības iespējams realizēt. Ja šāda veida lietas nav iespējams ievietot slēgtās telpās, tās jāpadara mazāk redzamas, uzkrītošas.

Rūpējies par savas automašīnas drošību!

Nedrīkst aizmirst arī par automašīnas drošību mājas pagalmā – tā ir jāaizslēdz un atslēgai jābūt svešām personām nepieejamā vietā. Nereti, ja zādzība notiek no mājas un automašīnas atslēga stāv redzamā vietā, tad garnadzis var izmantot iespēju telpās nozagtās mantas aizvest ar jūsu transportlīdzekli, kas novietots pagalmā. Tāpat neaizslēgta automašīna pagalmā nozīmē lielāku iespēju, ka tā tiek apzagta.

Aizslēdz savas mājas un citu īpašumā esošo ēku durvis!

No saimniecības ēkām, pagrabiem vai garāžām, zādzību ir viegli izdarīt, ja šīs telpas nav aizslēgtas nakts vai prombūtnes laikā. Dodoties prom no mājas, kaut arī uz neilgu laiku, vai strādājot turpat netālu savā īpašumā, ir jāaizslēdz ēku durvis. Visdrošākais veids kā pasargāt sevi un īpašumu no nejaušiem zagļiem ir žoga ierīkošana, teritorijas robežu noteikšana ar stādījumiem - dzīvžogu, kas apturēs nevēlamu personu ienākšanu. Papildus tam ir labi, ja privātmājas teritorijā ir suns, kas signalizēs un atbaidīs svešas personas.

Rūpējies par papildus drošību savam īpašumam!

Papildus drošībai policija iesaka iegādāties un uzstādīt videonovērošanas kameras, kas mūsdienu apstākļos kļuvušas daudz pieejamākas un neprasa lielus finansiālus ieguldījumus. Īpašuma drošību palielinās arī uzstādītā zīmes, ka notiek videonovērošana, teritorijā ir suns. Ne mazāk svarīga ir slēdzenes kvalitāte – jo vienkāršāka slēdzene, jo vieglāk tā ir uzlaužama.

Rūpējies par savu īpašumu esot prombūtnē!

Policijā nereti tiek reģistrēti arī gadījumi, kad apzagti privātīpašumi, kur patstāvīgi neviens nedzīvo. Policija šādu īpašumu saimniekiem iesaka neatstāt tajos vērtīgas mantas, ja tuvumā dzīvo kaimiņi, tad lūgt pieskatīt īpašumu, kā arī neatstāt šādu īpašumu logus aizvērtus ar bieziem aizkariem vai žalūzijām, jo atklāts logs ļaus kaimiņiem piefiksēt, ka Jūsu prombūtnes laikā īpašumā ieradušies “nelūgti” viesi. Regulāra īpašuma uzraudzība palīdzēs policijai sekmīgāk notvert zagļus, ja tomēr būs notikusi zādzība.

Piefiksē sev svarīgo!

Protams, pat visu drošības pasākumu ievērošana nekad 100% nepasargās no personām, kas iekārojušas svešas mantas, it īpaši, ja runa ir par “profesionāļiem”. Policija aicina piefiksēt vērtīgākās mantas, īpašumā esošās tehnikas numurus, tās nofotografēt, jo zādzības gadījumā tas atvieglos policijas darbu un vieglāk būs tās meklēt, identificēt.

Neaicini mājās svešinieku!

Policija aicina nelaist savā īpašumā svešas personas, kas nejauši satiktas vai atnāk ko jautāt, lūgt palīdzību vai vēl ar kādu citu apmeklējuma iemeslu. Ja vēlaties palīdzēt, palūdziet uzgaidīt pie vārtiņiem vai uz ielas, bez būtiska iemesla neaiciniet savā mājā. Nekad nevar zināt, kādi ir personas nolūki un vai šī persona, ieraugot kādu vērtīgu lietu, neizdomās to nozagt uzreiz vai nolems apciemot īpašumu Jūsu prombūtnes laikā.

Neesi vienaldzīgs!

Policija aicina nebūt vienaldzīgiem un aktīvi iesaistīties ne tikai sava īpašuma pasargāšanā, bet arī kaimiņu īpašuma uzraudzībā, it īpaši, kad kaimiņi devušiem prom. Ja redzat svešas personas kaimiņu īpašumā, noskaidrojiet šo personu apmeklējuma iemeslu, tādējādi apliecinot, ka īpašumi netiek atstāti bez uzraudzības un tos nav vienkārši apzagt.

Policija aicina ikvienu pārdomāt savu attieksmi pret savu īpašumu un tā drošību un vēl tikai patīkamiem pārsteigumiem bagātu atlikušo vasaru.