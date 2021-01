Policija: aizvadītā nedēļas nogale Gulbenes novadā bijusi mierīgāka

Lai mazinātu Covid-19 vīrusa izplatīšanos, arī pagājušās nedēļas nogalē valstī no pulksten 22.00 bija komandantstunda, kas paredz atrasties mājās līdz pulksten 5.00 rītā.

Komandantstundā otrajā nedēļas nogalē Gulbenes novadā bija vērojama daudz lielāka iedzīvotāju sapratne, pēc pulksten 22.00 uz ielas atradās lielākoties gados jauni cilvēki - “Dzirkstelei” saka Valsts policijas Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece Lāsma Kazjukoviča.

“Laika posmā no 8.janvāra līdz 10.janvāra rītam kontroles pasākumos Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā pārbaudītas 130 personas, 12 gadījumos doti preventīvi norādījumi. Tomēr par klaju un apzinātu ierobežojumu neievērošanu ir uzsākti arī 20 administratīvie procesi, tajā skaitā par pulcēšanas aizliegumu neievērošanu un par atrašanos uz ielas pēc pulksten 22.00. Piemērotie sodi ir 20 līdz 700 eiro robežās. Šīs nedēļas nogale salīdzinājumā ar Jaungada brīvdienām bija krietni mierīgāka. Vairums cilvēku ievēroja noteiktos ierobežojumus,” informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Arī Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards “Dzirkstelei” apliecina, ka, salīdzinot ar gadumijas brīvdienās, pagājušās nedēļas nogale bija mierīgāka. “Pārbaudījām 14 personas, kas tika sastaptas uz ielas, no tām 8 personām - preventīvi aizrādījumi, proti, bija izgājuši uzpīpēt pie kāpņu telpas vai izveduši ārā suni, citiem bija pašapliecinājuma kartes: kurš devās uz darbu, kurš no darba. Tika uzsākti arī 4 administratīvās lietvedības procesi, kas paredz naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro. Šīs personas ciemojās, bet komandantstundai jau bija mērķis – lai neiet ciemos. Cilvēki vienkārši ignorē un laikam ir gatavi maksāt šādu soda naudu,” saka M.Didrihsons-Linards.

Valstī noteiktie ar Covid-19 saistītie ierobežojumi un komandantstunda nedēļas nogalēs ir spēkā līdz 25.janvārim.