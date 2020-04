Policija arī maija brīvdienās turpinās pastiprināti uzraudzīt ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu ievērošanu

Svētku brīvdienās Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju turpinās strādāt pastiprinātā režīmā un pārbaudīs, vai iedzīvotāji ievēro fiziskās distancēšanās, pulcēšanās un citus ārkārtējā situācijā noteiktos ierobežojumus un aizliegumus.



“Valsts policija atgādina, ka joprojām ir aizliegti jebkādi publiski un privāti pasākumi ar cilvēku pulcēšanos, kā arī ir jāievēro formula “2 un 2” – divu metru distanci un ne vairāk kā divas personas. Lai pasargātu sevi un citus, aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem, svētkus svinēt citādāk – savas mājās un nedoties ciemos pie radiem un draugiem. Kopš valstī ir izsludināts ārkārtējās situācijas stāvoklis, visu šo laiku policija strādā pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu valdības lēmumu izpildi. Pastiprināta kontrole tiks veikta arī nedēļas nogalē un svētkos, tā notiks arī 1. un 4. maijā. Kā ierasts iepriekšējos gados šajā laikā bija iespēja baudīt brīvās dienas pulcējoties ar ģimenes locekļiem vai draugiem, apmeklējot vai rīkojot dažādus pasākumus. Tomēr diemžēl šogad maija svētki un brīvdienas būs jāaizvada citādāk – saistībā ar vīrusu ir noteikti ierobežojumi, kuri vēl joprojām ir spēkā un jāievēro!” uzsver Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska.

Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaikus drīkst pulcēties tikai vienas mājsaimniecības locekļi, vecāki un to nepilngadīgie bērni (gadījumos, ja tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā) un personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus. Tāpat šobrīd ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, ja tajos piedalās tie, kuri nedzīvo kopā. Tas nozīmē, ka ir aizliegts doties ciemos un rīkot jebkāda veida svinības un tikšanās ar radiniekiem, kaimiņiem un draugiem! Šajās dienās Valsts policija turpinās pārbaudīt, vai iedzīvotāji ievēro pulcēšanās un distancēšanās prasības – nepulcējas un nedodas, piemēram, kolektīvos pārgājienos, velo vai moto braucienos, kā arī ievēro formulu “2 un 2”. Proti, ja tiek rīkotas svinības, velobraucieni vai cita veida atpūta, kas pārkāpj noteiktos ierobežojumus, var nākties par to atbildēt likumā noteiktajā kārtībā.

“Lai gan policijas mērķis nav sodīt, gadījumos, kad personas klaji pārkāps šos noteikumus, var tikt lemts par naudas soda piemērošanu. Atgādinām, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.2 pants nosaka, ka par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām – no 140 līdz 5000 eiro. Tāpat policija arī šajās dienās turpinās pārbaudīt, vai personas, kuras pēdējo 14 dienu laikā ir atgriezušās no ārzemēm, ievēro pašizolāciju, vai saslimušās personas ievēro stingru izolāciju, savukārt saslimušo kontaktpersonas – karantīnu! Valsts policija aicina ikvienu apzināties, ka ierobežojumu galvenais mērķis ir neizplatīt vīrusu un pasargāt līdzcilvēkus no smagām sekām. Tikšanās ar tuviniekiem un draugiem var pagaidīt, lai vīrusu pēc iespējas ātrāk izdotos apkarot un mēs visi ātrāk atgrieztos ikdienas gaitās. Ja tavā rīcībā ir informācija par kādu, kurš neievēro noteiktos pulcēšanās, stingras pašizolācijas vai karantīnas ierobežojumus, rīkojies un zvani policijai – 110!” saka G.Gžibovska.