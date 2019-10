Policija brīdina Gulbenes novada iedzīvotājus par krāpniekiem

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka septembrī Vidzemes reģiona pārvaldē ir reģistrēti divi krāpšanas gadījumi, iegādājoties traktortehniku interneta vietnēs. Viens gadījums reģistrēts Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā, otrs - Madonas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā.

“Iepriekš minētajā laika posmā arī Latgales reģiona pārvaldē, proti, Balvu iecirkņa apkalpojamā teritorijā konstatēts viens šāds krāpšanas gadījums. Apkrāptajiem pircējiem nodarīts kaitējums gandrīz 30 tūkstošu eiro apmērā,” informē Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Viņa stāsta, ka krāpnieki sludinājumu portālos ievieto fotogrāfijas ar attiecīgo lauksaimniecības tehniku un tās tehnisko aprakstu, piedāvājot to iegādāties par izdevīgāku cenu, kas parasti ir zemāka par tirgus cenu. “Sludinājumos var tikt norādīti gan Latvijā, gan ārvalstīs reģistrēti uzņēmumi, kā arī banku konti. Preci apskatīt un norēķināties par to saņemšanas brīdī nav iespējams, jo bieži vien tiek norādīts, ka tā atrodas ārzemēs un tiks piegādāta pēc rokasnaudas vai priekšapmaksas saņemšanas. Piesaistot potenciālos pircējus, krāpnieki darījuma laikā ar viņiem sazinās telefoniski vai sarakstoties e-pastā. Savstarpējā komunikācija notiek līdz brīdim, kad krāpnieki potenciālajam klientam nosūta sagatavotu rēķinu par pirmās iemaksas veikšanu, lai organizētu tālāku preces pārdošanu. Tiklīdz persona ir veikusi attiecīgo samaksu, komunikācija beidzas un no krāpnieka un pirktās preces vairs nav ne vēsts,” saka Z.Vaskāne.

Līdzīgus sludinājumus ievieto arī krāpnieki, kuri uzdodas par jau eksistējošu un zināmu firmu darbiniekiem, kā arī izmanto līdzīgu konkrēto firmu dīleru e-pasta adreses. “Lai neuzķertos uz šiem sludinājumiem, potenciālajiem pircējiem nepieciešams kārtīgi pārliecināties, kā ir uzrakstīts firmas nosaukums un darbinieka e-pasta adrese. Visbiežāk tiek veidoti līdzīgi nosaukumu, vien pamainot kādu burtu vai variējot ar pieturzīmēm e-pasta adresē, tādējādi maldinot un izkrāpjot no pircēja naudu par neeksistējošu preci,” uzsver Z.Vaskāne.

Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neiegādāties preci, kas pirms tam nav redzēta dzīvē. Tāpat arī nevajadzētu veikt avansa maksājums, pirms nav pārliecības par konkrētās preces esamību un to, vai tā tik tiešām atrodas pārdevēja īpašumā. Iespējams, ka minētie gadījumi nav vienīgie, tādēļ policija aicina iedzīvotājus atsaukties un informēt policiju pa tālruni 110 vai vērsties tuvākajā policijas iecirknī.