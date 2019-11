Policija Gulbenes novadā reģistrē piecas autosadursmes ar meža dzīvniekiem

Laika posmā no 22.novembra līdz 25.novembrim Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa apkalpojamā teritorijā reģistrēti 16 notikumi, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums, informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Reģistrēti divi nodarījumi pret sabiedrisko kārtību. Tāpat reģistrēti 6 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā gadījumā viena cietusi persona, bet piecos gadījumos notikusi transportlīdzekļa sadursme ar meža dzīvniekiem. Reģistrēti trīs nodarījumi pret īpašumu tajā skaitā vienā gadījumā reģistrēta zādzība no mājokļa.. Tāpat reģistrēti 3 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību. Aizvadītajā nedēļas nogalē Gulbenes iecirkņa apkalpojamā teritorijā reģistrēti pieci ceļu satiksmes negadījumi, kur notikusi transportlīdzekļa sadursme ar meža dzīvniekiem. Ceļu satiksmes negadījumos nav cietuši cilvēki.

Policija atgādina, lai izvairītos no iespējamas sadursmes ar meža zvēru, policija aicina būt īpaši piesardzīgiem un vērīgiem diennakts tumšajā laikā, kā arī ievērot ceļa zīmes, kas noteiktos ceļa posmos brīdina par iespējamu meža dzīvnieku klātbūtni.

Atgādinām - ja noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā notriekts dzīvnieks, par to obligāti jāinformē Valsts policija, zvanot pa tālruni 110. Tāpat nedrīkst atstāt notikuma vietu, jo šāda situācija ir uzskatāma par ceļu satiksmes negadījumu