Policija veic apreibinošo vielu pārbaudi Gulbenes novada skolā

Pagājušajā nedēļā notika profilaktiskais pasākums, kura laikā Valsts policija, sadarbojoties ar Valsts ieņēmuma dienesta muitas procesuālās vadības daļas kinoloģijas nodaļas vecākajiem muitas ekspertiem un dienesta suņiem, veica pārbaudi kādā Gulbenes izglītības iestādē.

Rezultātā aizdomās par narkotisko un psihotropo vielu lietošanas fakta noteikšanai uz medicīnas iestādi tika nogādātas divas personas. Par to “Dzirksteli” informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Z.Vaskāne stāsta, lai kvalitatīvi veiktu šādas kontroles, ir vajadzīgs speciāli apmācīts suns. Katram šādam sunim ir sava specifika – narkotiku, cigarešu, sprāgstvielu un citu lietu meklēšana. “Suņa uzturēšanai ir izmaksas, tādēļ šādi suņi tiek nodrošināti centralizēti. Iecirkņos suņu parasti nav. Tāpēc šis ir plānveida organizēts darbs. Šādas pārbaudes sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Robežsardzi, kuru rīcībā ir speciāli mācīti suņi, turpināsies arī citās mācību iestādēs,” saka Z.Vaskāne.

Viņa skaidro, ka šādas Valsts policijas pārbaudes mērķis ir atklāt, vai jaunieši izglītības iestādēs lieto apreibinošas vielas, un tas ir viens no profilaktiskajiem pasākumiem, kura mērķis nav sodīt, bet sadarboties ar skolām, lai izskaustu apreibinošo vielu problēmu. Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā vismaz reizi gadā notiek šādas pārbaudes. Šogad šī bija pirmā. “Šādas pārbaudes ir audzinoša rakstura, tad arī audzēkņi apzinās, ka viņi tiek kontrolēti. Tas disciplinē un veicina atbildību par savu rīcību. Šādas kontroles ir veiktas arī pirms tam, arī turpmāk policija to turpinās darīt sistemātiski Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamajā teritorijā,” stāsta Z.Vaskāne.