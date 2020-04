Policisti veic apziņošanu arī ielās Gulbenē

Arī Gulbenes novadā tāpat kā visā Latvijā līdz 14.aprīlim Valsts policijas un pašvaldības policisti periodiski ar savām ekipāžām izbrauc ielās un pa skaļruņiem latviski un krieviski stāsta par pulcēšanās ierobežojumiem sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem. “Dzirkstelei” to apstiprina Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece Lāsma Kazjukoviča.Teksts, kas tiek runāts mikrofonā, visā Latvijā ir identisks. L.Kazjukoviča norāda, ka ielās un atklātās, publiskās vietās cilvēkiem savā starpā ir jāievēro divu metru distance. Nav paredzēta pulcēšanās grupās. Atļauts atrasties uz ielas divatā, bet divu metru distance vienalga ir jāievēro. Izņēmums ir ģimenes locekļu āra pastaigas, kur nepastāv skaitlisks ierobežojums. L.Kazjukoviča saka, ka policija patrulē un aizrāda, ja redz, ka drošības prasības tiek pārkāptas. Patlaban Administratīvo pārkāpumu kodekss iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredz naudas sodu līdz 350 eiro. Kas attiecas uz darbavietām un to, vai tur tiek ievēroti ierobežojumi, to Valsts policija nekontrolēs. “Tas paliek uz darba devēju sirdsapziņas,” viņa saka.